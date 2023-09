Ces dangers domestiques qui menacent la santé de votre chien

Une longue liste d'aliments humains sont toxiques pour les animaux de compagnie, dont le chien : ail, poireau, oignon, chocolat, sucre, avocat, raisin… auxquels s'ajoutent la viande crue blanche (porc, volaille), potentiellement infectée par des bactéries et les os, souvent cassants.

Que vous l'ayez pris sur le fait ou après coup, contactez vite votre vétérinaire pour une consultation d'urgence !

Les principes actifs des médicaments, de l'alcool et des substances illicites (cannabis, cocaïne…) sont également très nocifs pour la santé du chien. Même s'il n'est pas létal, un seul gramme de paracétamol peut entraîner une grave insuffisance rénale, tandis que l'effet des drogues et de l'alcool seront décuplés.

Ici encore, une consultation vétérinaire d'urgence s'impose le plus vite possible après ingestion.

Le niveau de toxicité de nos produits d'entretien domestiques est aussi très élevé. Un chien peut être tenté de s'attaquer à un flacon de détergent, d'antigel ou à un antiparasite (mort aux rats…) à sa portée. Abrasifs ou corrosifs, ces produits entraînent des lésions internes graves, parfois irréversibles, ou une bonne indigestion !

Leur ingestion requiert une intervention vétérinaire d'urgence en indiquant bien au professionnel le produit concerné et la quantité.

Enfin, les plantes d'intérieur sont un danger dont on ne se méfie pas assez pour les animaux domestiques. Un simple courant d'air peut animer le feuillage et nos compagnons à quatre pattes le prennent pour un jeu très attirant. Pourtant, l'ingestion de certaines plantes provoque des problèmes digestifs se traduisant par des vomissements et diarrhées, et parfois par l'altération du rythme cardiaque : ficus, laurier rose, muguet, chrysanthème, croton, lys, yucca, aloé vera…

Dans tous les cas, la meilleure prévention est la mise hors de portée de tous ces éléments dangereux pour éviter toute tentation et l'accident. Concernant les plantes, n'hésitez pas à demander conseil avant d'acheter. Les professionnels de jardinerie vous aideront à choisir des végétaux non toxiques, mais tout aussi jolis.