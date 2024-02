Ces erreurs que font souvent les propriétaires de chiens

Adopter un chien est un grand bouleversement dans la vie de famille. On souhaite qu'il trouve sa place dans son nouveau foyer, qu'il y soit heureux. Cela nous conduit souvent à commettre des erreurs qui lui font plus de mal que de bien.

Qui, par excès de zèle ou d'affection, n'a jamais commis d'erreur avec son animal de compagnie ? Le chien peut souffrir de nos bonnes intentions, de ces actions que nous pensons, à tort, bénéfiques pour lui. Voici six erreurs courantes qu'il vaut mieux éviter afin de garder son chien équilibré et en bonne santé.

Erreur n°1 : partager la nourriture humaine avec son chien

En adoptant un chien, on pense qu'on va pouvoir lui donner tous les restes de table dans le but de réduire ses déchets ménagers et de faire des économies. Si votre toutou ne refusera jamais de lécher une assiette ou de goûter le fond du plat, cette bonne intention le met en danger. En effet, de nombreux aliments humains sont toxiques pour nos animaux de compagnie : les produits laitiers, les sucreries, les aliments très salés, certains légumes (poireau, ail, oignon…) et fruits (avocat, tomate, poire…).

Erreur n°2 : donner systématiquement des friandises à son chien

Le chien est un vrai gourmand. Il mangerait toute la journée s'il le pouvait et ne recule jamais devant une friandise. Pire, une fois habitué, il est prêt à tout pour vous faire plaisir et obtenir la récompense. Même si vous avez envie de saluer tous ses efforts par une gâterie, gardez-la pour les grandes occasions ! Sinon, vous exposez votre toutou à l'embonpoint et à toutes les maladies liées au surpoids (diabète, insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque…). En outre, l'animal risque d'associer définitivement le respect d'un ordre ou la réalisation d'un tour à la friandise et de la réclamer ensuite systématiquement, avec de la frustration à la clé.

Erreur n°3 : donner au chien une place prépondérante au sein du foyer

Même si vous rêviez depuis longtemps de partager votre vie avec un chien et de profiter d'une relation absolue comme on en voit au cinéma, votre compagnon à quatre pattes doit avoir une place et y rester. Sans cela, il peut devenir exclusif, jaloux, intrusif et dominant, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire un pas sans lui et qu'il empêche tout le monde de vous approcher. Accordez-lui du temps pendant la journée, un coin douillet pour dormir à l'intérieur, mais ne le laissez pas s'imposer à tout moment et jusque dans votre lit !

Erreur n°4 : obliger votre chien à sociabiliser

Chaque animal a son caractère et, si certains sont enclins à jouer immédiatement avec des inconnus, d'autres sont méfiants et ont besoin de temps pour rencontrer leurs congénères et les humains. Comme nous ! Bien que la sociabilisation soit nécessaire à son équilibre mental et à votre vie quotidienne, laissez votre chien prendre son temps et ne lui imposez pas une compagnie qui ne lui convient pas. Il pourrait devenir agressif, ne plus vouloir vous accompagner en promenade ou se cacher dès qu'on sonne à la porte.

Erreur n°5 : punir le chien en différé

Vous pensez qu'une bonne punition empêchera votre chien de recommencer ses bêtises et que, rapidement, il deviendra le toutou parfait que vous espérez ? C'est possible, à condition que la punition soit proportionnée et qu'elle soit directement corrélée à sa faute. Si vous ne le prenez pas sur le fait (ou dans la demi-heure), le chien ne fera pas le lien entre la bêtise et sa conséquence et il ne comprendra pas pourquoi vous le grondez, même s'il a l'air coupable. Un chien a toujours un air coupable, qu'il soit responsable ou pas !

Erreur n°6 : ne jamais punir son chien

Le chien a besoin de connaître ses limites et les vôtres. Si vous ne le disputez jamais face à une bêtise ou à un comportement inadapté, il n'a aucune raison de ne pas recommencer. Au contraire, il le fera, ne serait-ce que pour voir jusqu'où il peut aller. Alors, même si vous avez décidé de ne jamais le punir, votre toutou doit comprendre qu'il a mal agi, au moins en élevant la voix contre lui.