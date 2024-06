Rien de plus simple qu'un coup de pinceau pour donner une seconde vie à un meuble fatigué. Pour une commode aux finitions lisses et sans traces, il vaut mieux s'appliquer et ne pas bâcler le travail. Une mauvaise préparation ou de mauvais outils font partie des erreurs les plus courantes.

Votre vieille commode ne vous plaît plus ? Parfois, il suffit d'un peu de peinture pour transformer un vieux meuble, lui donner une nouvelle vie et, par la même occasion, sublimer sa décoration intérieure. De quoi redonner du peps à une chambre ou un salon sans dépenser une fortune. Peindre un meuble n'est pas difficile en soi, mais il y a des erreurs courantes à éviter

Erreur n°1 : oublier de préparer le meuble avant de le peindre

Lorsque l'on repeint un mur, on commence par le lessiver et le nettoyer. Pour un meuble, c'est la même chose. On commence donc par nettoyer en profondeur le meuble à retaper. Ces derniers ont tendance à attraper la poussière, des résidus et de temps en temps de la graisse. On attrape un chiffon pour tout effacer. Si le meuble à peindre est en bois, on pense à le poncer pour permettre à la peinture d'accrocher et d'appliquer une couche d'apprêt. Sans cette couche, la peinture ne pourra pas adhérer, notamment si le meuble est verni.

Erreur n°2 : utiliser la mauvaise peinture

Il ne s'agit pas d'attraper le premier pot de peinture que l'on trouve en magasin de bricolage. En effet, selon le matériau qui compose le meuble, la peinture ne sera pas la même. Il est indispensable de choisir une peinture adaptée à la surface : plastique, bois, fer... Les peintures murales, quant à elles, sont à oublier. Pensez également qu'il faudra une couche d'apprêt ou une sous-couche et possiblement une finition protectrice. Les meubles sont soumis à beaucoup plus de chocs et de frottements qu'un mur, aussi, il est important de protéger la peinture pour prolonger sa durée de vie.

Erreur n°3 : choisir le mauvais matériel

Comme pour la peinture murale, le choix des pinceaux est très important. En effet, un mauvais pinceau risque de laisser des traces sur votre meuble. On choisit donc des pinceaux en nylon ou alors, on opte pour un rouleau en mousse. Ce dernier va déposer une bonne quantité de peinture sur toute la surface et poser une couche très fine et sans traces. Parfait pour une finition lisse.

Erreur n°4 : se précipiter et aller trop vite

Lorsque l'on se lance dans les travaux manuels, on souhaite que cela se termine rapidement. Mais lorsqu'on retape un meuble, il faut faire preuve de patience ! Une peinture a besoin d'un temps de séchage. En effet, si l'on ne respecte pas ce temps et que l'on applique une nouvelle couche avant que la précédente soit totalement sèche, on peut voir apparaître des bulles et des marques. Des traces qui sont inesthétiques et ruinent les finitions, et par la même occasion, tout votre travail. On prend donc son mal en patience.