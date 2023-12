Ces erreurs que l'on fait tous lorsqu'on rempote ses plantes

Le rempotage est une étape indispensable pour prendre soin de ses plantes. Cette action permet de renouveler le terreau et ainsi d'apporter les nutriments dont nos végétaux ont besoin. L'opération n'est pas difficile en soi, mais nécessite quelques précautions.

Les racines de vos plantes dépassent de la surface du terreau ? Les feuilles jaunissent sans raison apparente ? C'est le signe que l'heure du rempotage est arrivée. Essentielle pour préserver la bonne santé des plantes, cette opération – que l'on réalise au printemps ou à l'automne – permet de donner plus d'espace à une plante dont les racines commencent à être à l'étroit. Si le rempotage est assez simple à effectuer, personne n'est à l'abri d'une erreur qui peut être fatale pour la plante.

Utiliser le même terreau

Rempoter une plante ne signifie pas seulement changer de pot. En réalité, c'est d'abord changer le substrat. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, la plante a tiré tous les nutriments et la terre se retrouve dévitalisée. Il est donc important d'apporter un nouveau substrat qui sera capable de la nourrir correctement. Par ailleurs, c'est l'occasion aussi, de lui apporter un support de culture plus sain. Il peut arriver que le substrat soit infecté de nuisibles. Dans ce cas, changer de pot, mais pas de terreau, ne produira aucun effet sur la santé de la plante. Enfin, on choisit le terreau avec soin. Si on opte pour un substrat inadapté, la plante peut faire un rejet et s’éteindre doucement.

Briser les racines, une erreur fréquente

Lorsqu'on retire la plante de son pot, on peut se retrouver avec des racines emmêlées et très serrées. On va alors essayer de les séparer en cassant la motte. Et là, c'est le drame : les racines se brisent. Or, quand cela arrive, on met en péril la croissance de la plante. Aussi, il faut impérativement agir avec précaution quand on dépote la plante. Pour cela, on tapote le fond du pot et on va le maintenir en position couchée. On va attraper les tiges d'une main et détacher la motte avec l'autre. Si jamais on se trouve face à une résistance, on tapote de nouveau. Par ailleurs, lorsque les racines sont trop emmêlées, on va mettre la motte dans de l'eau et on va laisser tremper quelques heures afin qu'elles se démêlent en douceur.

Oublier le drainage

L'eau doit toujours pouvoir s'écouler. En effet, lorsqu'elle stagne dans le pot, les racines peuvent pourrir. Aussi, à l’achat d’un nouveau pot, on vérifie toujours qu'il est muni de trous de drainage afin de permettre l'écoulement de l'eau. S'il n'en possède pas, on n'hésite pas à en percer quelques-uns. Par ailleurs, pour permettre un meilleur drainage, mais aussi aider la régulation de l'humidité, on peut placer des billes d'argile au fond du pot avant de mettre le substrat et la plante. C'est ce qu'on appelle un lit de drainage.

Choisir un pot inadapté

C'est une erreur très commune. Le pot peut être trop grand ou trop petit et souvent, on ne sait pas lequel choisir. De manière générale, à chaque rempotage, il faut choisir un pot de taille supérieure au précédent afin de donner plus d'espace aux racines. Il y a quelques exceptions à la règle. En effet, certains végétaux préfèrent être légèrement à l'étroit. C'est le cas, par exemple, des Succulentes ou des Orchidées. Pour ces plantes, on gardera donc un pot de la même taille que l'on aura bien évidemment nettoyé pendant le processus de rempotage !