Ces infos étonnantes à connaître avant d'adopter un Bichon

Le Bichon est une race affectueuse et dévouée à ses maîtres. La race se décline en Bichon maltais, Bichon havanais, Bichon bolonais et Bichon frisé. Adorable chien de famille, le Bichon a néanmoins besoin de compagnie constante.

Envie d'adopter un petit chien joueur, espiègle et câlin ? Le Bichon est fait pour vous ! Avec son petit gabarit, son pelage duveteux et soyeux, son entrain naturel et sa bonne humeur, il fait un excellent compagnon de famille, presque sans défaut.

Le Bichon : un bon caractère apprécié dès l'Antiquité

D'origine méditerranéenne, le Bichon s'est imposé dans le monde entier au fil des siècles par son élégance naturelle, son port altier et son bon caractère général. On retrouve ainsi des traces écrites vantant le Bichon maltais dans l'Antiquité égyptienne et grecque. Il faut dire que son pelage long et soyeux forme un beau manteau blanc comme neige qui ne passe pas inaperçu et a su séduire les esprits.

Plus récent et plus duveteux, le Bichon frisé figure en bonne place sur les toiles de grands maîtres de la Renaissance et siège près des souverains des cours européennes. Comme lui, le Bichon bolonais (qui tire son nom de sa ville italienne d'origine, Bologne) a été très apprécié par la noblesse dès la Renaissance. Seul le Bichon havanais est rarement d'un blanc pur et peut arborer toutes les couleurs de pelage. Importé par les navigateurs européens à Cuba au XVIIIᵉ siècle, il porte des longs poils, abondants et presque raides.

Le Bichon est une race de chiens d'agrément, dont on aime s'occuper. Il est même à l'origine du terme "bichonner". Au-delà de son pelage délicat et soyeux, on apprécie son excellent caractère en toutes circonstances. Ce chien dispose d'une grande faculté d'adaptation à son environnement s'il est habitué dès son enfance à se déplacer et à côtoyer des inconnus. La sociabilisation est essentielle au Bichon.

Les qualités et défauts du Bichon : pourquoi on l'aime autant ?

Qu'il soit maltais, havanais, bolonais ou frisé, le Bichon possède un caractère général très positif s'il est éduqué fermement, mais affectueusement. Il est câlin, joueur, plein d'entrain, prêt à vivre de nouvelles aventures avec ses maîtres à chaque promenade. La vie en intérieur lui sied parfaitement, il s'entend à merveille avec les humains de tout âge et les autres animaux, à condition d'y avoir été habitué très tôt. Si son petit gabarit ne lui permet pas d'assurer votre défense, le Bichon reste un excellent chien d'alarme qui aboiera au moindre bruit suspect ou danger.

D'un naturel joyeux et sociable, le Bichon n'aime pas être seul. Il a vraiment besoin de compagnie et de sollicitation physique et cognitive. Très intelligent, il aime apprendre des tours et vous suivre partout, ce qui le rend parfois un peu collant et envahissant. On veillera à bien le protéger du froid hivernal en promenade par un manteau et des bottines, car son petit gabarit ne l'aide pas à maintenir sa température corporelle.

Le Bichon est un chien robuste, pourvu d'une longévité moyenne de 12 à 15 ans et peu sensible aux maladies. Néanmoins, l'adopter vous engage à un entretien quotidien de son pelage afin d'éviter la formation de nœuds, mais pas d'inquiétude, il adore ça !