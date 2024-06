Avec sa bonne humeur constante, le Bouledogue français est un chien de famille très attachant. Plutôt pantouflard, il s'adapte à tous les environnements tant qu'il peut compter sur son maître. Cependant, le Bouledogue français reste une forte tête et une race fragile.

Le Bouledogue français vous fait craquer ? Il faut dire que ce toutou court sur pattes et tout en muscles a un caractère si doux et affectueux qu'il ferait craquer n'importe quel amoureux des chiens ! Si c'est un compagnon idéal, il est néanmoins important d'apporter une attention toute particulière à son éducation.

Le Bouledogue français : le chien de compagnie idéal

Dès la fin du XIXᵉ siècle, le Bouledogue français s'est imposé comme chien de compagnie dans toutes les strates sociales. Issu de croisements entre le Bulldog anglais et d'autres races indéterminées, il a été reconnu comme race officielle en 1898. Il a su séduire aussi bien la noblesse que les petites gens, car il convenait autant aux salons distingués qu'à la surveillance et à la protection des commerces et entrepôts de la capitale. En outre, le Bouledogue français a brillamment joué le rôle de ratier (chasseur de rats) dans les rues parisiennes durant la première moitié du XXᵉ siècle. Depuis, son succès ne s'est pas démenti et, en 2023, il était la cinquième race de chien la plus identifiée dans l'Hexagone, d'après le Baromètre de l'I-CAD. Et pour cause, ce chien est vraiment dévoué, fidèle et affectueux !

Facile à vivre, le Bouledogue français nous séduit par sa capacité d'adaptation et son côté casanier. Vivre en appartement ne le dérange absolument pas, tant qu'il a droit à ses promenades quotidiennes, car il aime par-dessus tout faire la sieste et rester sagement avec vous. Il s'acclimate à toutes les compagnies, particulièrement des enfants avec lesquels il adore jouer (tant que ça ne lui demande pas trop d'effort). Il est plutôt avenant avec les étrangers et s'entend bien avec les autres animaux du foyer. Un vrai chien de compagnie !

Les qualités et défauts du Bouledogue français : pourquoi est-ce important de bien l'éduquer ?

Le Bouledogue français déborde d'affection pour ses maîtres, si bien qu'il peut devenir collant, exclusif et jaloux. Il faut donc veiller à être ferme dès l'adoption sur la place qui lui incombe au sein du foyer. Sinon, vous risquez de devoir négocier avec lui en toutes circonstances, même pour seulement approcher votre partenaire s'il ou elle est son maître "préféré". Par ailleurs, il ne supporte pas la solitude et peut dépérir d'ennui en votre absence. C'est également un chien connu pour être têtu. N'hésitez donc pas à faire appel à un éducateur canin si vous vous sentez dépassé par votre toutou !

Le Bouledogue français est pantouflard et, si ce trait de caractère convient parfaitement aux personnes calmes et sédentaires, il ne faut pas le laisser s'encroûter pour autant. En effet, la race est prédisposée à l'embonpoint et a besoin d'exercice régulier. Toutefois, ce chien brachycéphale peut rapidement souffrir de difficultés respiratoires et doit donc être ménagé. Les promenades, oui, mais le marathon, non ! Oubliez aussi la baignade et toutes les activités trop physiques comme le canicross, car il n'y survivrait tout simplement pas. Enfin, le Bouledogue français dispose d'une longévité moyenne d'une dizaine d'années et n'aura pas de problème de santé particulier tant que vous prenez soin de lui en tenant compte de ses particularités physiques.