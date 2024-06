Le Mau égyptien est considéré comme la race de chat domestique la plus ancienne. Véritable athlète, cet adorable félin est dynamique et joueur. Il a un réel besoin de compagnie pour s'épanouir au quotidien.

Doté d'une fourrure tachetée caractéristique et de sublimes yeux vert clair ensorcelants, le Mau égyptien est un chat qui sort de l'ordinaire. On l'aime pour son physique élancé, son bon caractère et ses multiples qualités.

Le chat Mau égyptien : une race féline très ancienne

Les bas-reliefs des tombeaux pharaoniques égyptiens sont ornés de chats tachetés, exactement comme l'est le Mau, à qui on attribue le titre de race domestique la plus ancienne. Ce félin vénéré comme un dieu peuplait donc déjà l'Égypte antique et n'a pas évolué depuis sur le plan génétique, même après s'être répandu en Italie, où il a été redécouvert dans les années 1950. Il porte sur le front un "M" parfaitement dessiné qui symbolise le scarabée sacré des Égyptiens et une multitude de petites taches, considérées comme les seules vraiment naturelles chez les chats modernes. Aujourd'hui, le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) reconnaît quatre couleurs de robes, toutes tachetées sur le dos, les flans et le ventre. Son ventre doit dévoiler un gousset (ou poche primordiale) qui pend discrètement sous l'abdomen. Cette réserve graisseuse protégée par un surplus de peau, visible chez de nombreux félins, augmente ses capacités physiques à la course et au saut, si bien que le Mau affiche des performances remarquables et reste un chasseur redoutable.

Outre son physique athlétique inimitable, le Mau bénéficie d'un caractère facile à vivre et sait s'adapter à la cohabitation avec des enfants et/ou d'autres animaux de compagnie. En somme, il se plaît aisément dans toutes les familles, pourvu qu'on lui témoigne de l'affection en retour et qu'on s'occupe de lui au quotidien. C'est un vrai compagnon pour qui sait l'apprécier à sa juste valeur !

Les qualités et défauts du Mau égyptien : pourquoi faut-il l'adopter ?

Le Mau est un chat très dynamique, joueur et intelligent. Il a besoin de stimulation physique et cognitive permanente pour s'épanouir. Ainsi, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper ou si vous ne souhaitez pas développer une vraie relation avec votre chat, passez votre chemin, car le Mau égyptien ne comprendra pas votre manque de disponibilité. Malgré son entrain, ce félin doit aussi pouvoir profiter de moments de calme et de détente. Il adore se prélasser derrière une vitre ensoleillée ou devant le chauffage en hiver, et si vous lui prodiguez d'affectueuses caresses, c'est encore mieux !

Le Mau est aussi connu pour sa robustesse notable, sans prédisposition génétique à une pathologie en particulier. Seules la sédentarité forcée et la vieillesse pourront causer des maladies lorsque votre compagnon à quatre pattes aura atteint un grand âge ou l'obésité. Il n'a pas besoin d'entretien particulier, si ce n'est un brossage hebdomadaire, à effectuer tous les jours pendant la période de mue saisonnière, en toute simplicité.