Le Sloughi ou Lévrier arabe, possède un corps taillé pour la course. Doté d'une stature solide, ce chien a bon caractère. Mais bien qu'il soit globalement résistant, sa bonne santé dépend de votre vigilance.

Envie d'adopter un chien racé à l'élégance naturelle ? Craquez pour la beauté et le physique élancé du Sloughi. Ce Lévrier arabe saura vous séduire par son port altier, mais aussi par ses nombreuses qualités comportementales.

Le Sloughi : le chien de chasse traditionnel de l'Atlas

Si aujourd'hui, on le trouve dans les foyers d'Algérie, de Tunisie, de Libye et, dans une moindre mesure, d'Europe, le Sloughi a ses racines dans les montagnes de l'Atlas. Depuis des siècles, ce chien occupe une place particulière dans le cœur des Bédouins de ce massif, car il est à la fois un puissant chien de chasse à vue et à courre et un chien de garde dissuasif. En effet, le Sloughi fait preuve d'une excellente endurance et atteint aisément 55 km/h en vitesse de pointe sur de courtes distances, de quoi attraper le gibier rapide comme le lièvre et la gazelle. En outre, ses capacités sont appréciées sur les champs de course canins, les cynodromes. Il les doit à sa haute stature élancée. Pas de place pour la graisse superflue sur le Lévrier arabe ! Il est tout en muscles, longs et fins, bien proportionné et plein d'élégance. Son corps est prolongé d'une tête fine, qu'il porte fièrement avec le museau dressé, toujours à l'affut.

Un chien de compagnie facile à vivre

Au-delà de son physique racé, le Sloughi sait plaire par son excellent caractère. Il s'acclimate parfaitement à la vie de famille et aux jeux des enfants s'il est bien sociabilisé dès son plus jeune âge, un point sur lequel insiste sa fiche technique de la Centrale Canine. Bien sûr, il est toujours plus heureux dans une maison avec un grand jardin qu'en appartement, mais il se satisfait de la vie citadine pourvu qu'il puisse se dégourdir les pattes longuement plusieurs fois par jour. Un maître dynamique qui partage ses activités sportives avec son compagnon à quatre pattes est donc le propriétaire idéal du Lévrier arabe. Vous devrez cependant veiller aux instincts naturels de votre toutou et à bien clôturer votre propriété, car il s'enfuit facilement, non pour fuguer, mais simplement pour aller se promener et dépenser son trop-plein d'énergie.

Côté santé, le Sloughi est solide, avec une longévité moyenne de dix à douze ans. Toutefois, sa morphologie le rend sensible au syndrome de dilatation-torsion de l'estomac (SDTE) et il doit suivre un régime riche en protéines pour répondre à ses besoins énergétiques quotidiens. Sans nécessiter d'entretien particulier, son pelage ras limite l'importance de la mue saisonnière. Pensez simplement à bien le protéger du froid lors des sorties hivernales, car il vient d'un pays chaud et ne supporte donc pas les basses températures.