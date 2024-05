Ces infos surprenantes à connaître avant d'adopter un Braque

Le Braque est une appellation générique pour les chiens de type braccoïde, dont il existe plusieurs sous-races. C'est un chien d'arrêt réputé auprès des chasseurs du monde entier. Le Braque est aussi un excellent chien de famille s'il est bien éduqué.

Comme toutes les races canines, le Braque a ses qualités et ses défauts. Pour une adoption réussie, ces traits de caractère doivent s'accorder avec les nôtres. Si ce chien correspond à vos critères, vous ne serez pas déçu par son entrain et son extrême gentillesse.

Le Braque : du chien d'arrêt au chien de famille

Le type braccoïde, avec cette morphologie élancée et haute sur pattes si particulière, était déjà réputé dans l'Antiquité gréco-latine pour ses performances à la chasse. Mais c'est durant le Haut Moyen Âge que le Braque se révèle vraiment en excellent assistant de chasse à la plume, en partenariat avec un oiseau de proie dressé. Dès lors, les sous-races apparaissent progressivement en Europe et on en compte quatorze aujourd'hui, dont les plus connues sont le Braque de Weimar, le Braque français (type Gascogne ou Pyrénées), le Braque allemand et le Braque hongrois.

Tous partagent les compétences du chien d'arrêt à la chasse au petit gibier et des caractéristiques physiques similaires : un poil ras ou dur, des oreilles tombantes, une musculature solide, mais fine... Après avoir traversé les siècles comme chien de chasse aguerri, le Braque est devenu un chien de famille très attachant et attaché à ses maîtres. D'une fidélité sans faille, ce chien adore la compagnie des humains, notamment des enfants, et déborde d'énergie. Taillé pour la course et le sport en général, il saura profiter de toutes les occasions pour vous montrer son entrain et se dépenser.

Les qualités et défauts du Braque : pourquoi il faut être ferme sur son éducation ?

Le Braque est un chien d'excès : son énergie débordante n'a d'égale que son affection sans bornes pour ses maîtres. Ainsi, vous devrez commencer à le canaliser dès l'adoption pour ne pas vous laisser dépasser puis rester ferme ensuite. Bien qu'il soit généralement peu dominant et qu'il supporte parfaitement la cohabitation avec les autres membres du foyer, humains et animaux, le Braque peut devenir franchement collant et exclusif. Il a aussi besoin de se dépenser plusieurs heures par jour et s'accommode donc assez mal d'une vie en appartement si vous n'avez pas plusieurs créneaux journaliers à lui consacrer. Au contraire, il est très heureux de vivre dans un grand jardin, de pratiquer le canicross ou les parcours d'agilité qui stimulent ses capacités physiques et cognitives. Ce n'est pas un chien qu'on laisse enfermé seul longtemps, sous peine de le voir devenir destructeur. Enfin, il sait se montrer protecteur envers sa famille, plus curieux et accueillant qu'agressif toutefois.

Côté santé, le Braque est une nature solide, avec une longévité moyenne de dix à treize ans. Il est cependant sujet à la dysplasie de la hanche et au syndrome de dilatation-torsion de l'estomac (SDTE) en raison de sa morphologie. L'entretien du Braque se limite à un brossage hebdomadaire et à un nettoyage régulier des oreilles.