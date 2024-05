Ces infos surprenantes à connaître avant d'adopter un British Shorthair

Le British Shorthair est un chat tout en douceur et en rondeurs, du museau au bout de la queue. Il possède un caractère agréable et facile à vivre au quotidien. Pourtant, ce chat a besoin de moments de tranquillité pour se ressourcer.

Chaque race de chat a ses propres signes distinctifs. Avec ses caractéristiques physiques empreintes de bonhommie et son caractère placide, le British Shorthair est l'animal de compagnie qu'on aimerait tous avoir à la maison.

Le British Shorthair : un chat so British !

Dévoilé pour la première fois lors de la première exposition féline à Londres en 1871, le British Shorthair n'est pas passé inaperçu. Comme le relate sa fiche technique du LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), une magnifique femelle bleue tabby y avait été exposée et avait fait sensation par sa beauté. Tout en rondeurs, ce chat à l'épaisse fourrure et aux yeux ambrés ressemblait à une peluche, conçue pour supporter le climat rude des Îles Britanniques. Les mariages avec d'autres races comme le Persan au cours du XXᵉ siècle ont développé d'autres couleurs de robes et longueurs de poils (British Longhair), mais une caractéristique commune demeure : la rondeur.

Ce chat n'a pas que des origines britanniques, il en a aussi le caractère flegmatique. De nature posée et calme, le British Shorthair séduit par sa douceur, sa bonne humeur permanente et sa capacité d'adaptation à tous les environnements. Tant qu'il se sent aimé et en sécurité, il vit aussi bien en intérieur que dans une maison avec jardin. Il est capable de grands témoignages d'affection envers les humains et les autres animaux du foyer, mais il peut aussi se montrer distant et princier s'il ressent le besoin d'être tranquille.

Pourquoi le British Shorthair est une vraie peluche ?

Le British Shorthair adore la compagnie des humains de tout âge. Il fait le bonheur de ses maîtres adultes et un parfait compagnon pour les enfants. Très sociable, il n'a pas peur des étrangers et va volontiers vers les inconnus. Il faudra donc redoubler de vigilance pour éviter les vols si le chat a accès à la voie publique. Son caractère agréable et lisse doit s'apprécier à sa juste valeur. Il aime jouer avec sa famille, mais c'est aussi une nature calme qui aime les longues siestes.

Par ailleurs, le British Shorthair est un chat robuste, doté d'une longévité confortable (15 à 20 ans). Il a cependant besoin d'entretien. Si sa fourrure presque étanche rappelle celle d'une grosse peluche, elle doit être brossée régulièrement afin d'éliminer un maximum de poils morts et d'en éviter l'ingestion par votre chat. Les périodes de mue sont particulièrement abondantes.

Enfin, le British Shorthair, égérie de la marque de nourriture féline Sheba, est un chat gourmand, avec une propension certaine à l'embonpoint, à maîtriser pour réduire les risques d'obésité.