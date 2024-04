Ces infos surprenantes à connaître avant d'adopter un Chihuahua

Originaire d'Amérique du Sud, le Chihuahua est le plus petit chien du monde. Dynamique, ce chien de poche est très affectueux et parfaitement adapté à la vie moderne. Il s'adapte à tous les environnements avec une grande facilité et il adore la compagnie des enfants.

Avec sa tête ronde en forme de pomme et ses proportions élégantes, le Chihuahua est idéal pour ceux qui veulent un chien de petit gabarit plein d'entrain. On aime ses nombreuses qualités et son pelage court ou long, facile à entretenir.

Le Chihuahua : une race mésoaméricaine ancienne adaptée à la vie moderne

Parmi les mini-chiens, le Chihuahua est certainement celui qui a le plus conquis l'Amérique du Nord et l'Europe. D'après la fiche technique de la Centrale Canine, cette race date au moins de l'époque toltèque, une civilisation précolombienne qui a occupé le Mexique actuel de 900 à 1200 et à laquelle ont succédé les Aztèques. Le Chihuahua était alors sacré et vénéré comme un symbole de bonheur assuré pour le foyer. Il a traversé l'Atlantique à la fin du XVIIIᵉ siècle et s'est rapidement implanté en Europe comme chien d'agrément, fort apprécié pour son petit gabarit et sa vivacité. Aujourd'hui, il est encore bien représenté, particulièrement en milieu urbain où on profite de ses qualités. En France, le Chihuahua est la quatrième race en termes de population canine identifiée et la troisième race avec le plus de nouvelles identifications en 2022, selon le Baromètre de l'I-CAD.

Et s'il est aussi présent, c'est parce que le caractère facile et affectueux du Chihuahua nous plaît beaucoup. Il aime par-dessus tout se faire porter et câliner par ses maîtres. Excellent chien d'alarme, il est néanmoins méfiant envers les étrangers et ne recule pas face au danger. De plus, cette race joueuse, intelligente et très vive adore suivre des apprentissages ludiques et se promener en laisse ou dans vos bras.

Les qualités et défauts du Chihuahua : pourquoi c'est un excellent chien de famille ?

Le Chihuahua dispose d'une grande capacité d'adaptation. En appartement, son petit gabarit le rend aussi pratique qu'un chat (on peut même l'habituer à la litière pour chien) et en maison, il adore gambader dans le jardin. Il se promène aussi bien en ville qu'à la campagne, apprécie les adultes autant que les enfants et s'entend avec les autres animaux du foyer. Il supporte très bien les déplacements dans une cage de transport pour peu qu'on l'habitue dès ses premiers mois et voyage facilement sur vos genoux dans tous les transports en commun.

Toutefois, il ne faut pas le considérer comme une peluche qu'on peut emmener partout, car le Chihuahua a son caractère. Il a besoin de bouger et d'apprendre tous les jours. Vous devrez donc l'emmener faire plusieurs promenades quotidiennes et lui enseigner aisément de nombreux tours grâce à sa vivacité d'esprit. Les parcours d'agilité adaptés à son gabarit sont une excellente manière de l'aider à dépenser son trop-plein d'énergie. Par ailleurs, son éducation doit être ferme, sinon il peut devenir têtu et rétif à tout ordre.

S'il donne l'alerte au moindre bruit suspect, faisant un très bon chien d'alarme, et s'il n'a peur de rien, le Chihuahua ne se voit pas aussi petit qu'il ne l'est en réalité. Cette surestimation de ses capacités physiques le met donc en danger, car il ne fera pas le poids contre un chien plus grand ou un intrus malintentionné.

D'une longévité nettement supérieure à la moyenne puisqu'il peut vivre jusqu'à une vingtaine d'années et parfois davantage, le Chihuahua est de bonne constitution, bien qu'il soit très sensible au chaud, au froid et à l'humidité (son petit gabarit rend le maintien de la température corporelle difficile). De plus, il fait lui-même sa toilette quotidienne et s'entretient donc facilement. Seuls les Chihuahuas à poils longs ont besoin d'un brossage tous les deux ou trois jours pour éviter les nœuds.