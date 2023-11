Ces légumes à planter que l'on ne trouvera pas dans le potager du voisin

On l'appelle aussi le jambon des jardiniers. C'est un légume racine parfait pour celles et ceux qui souhaitent une plante facile et peu exigeante. Elle s'adapte à tous les sols et vous donne un légume dont le goût rappelle celui de l'artichaut. Aujourd'hui, on le redécouvre. Riche en vitamines et en fibres, il s'invite même à la table des plus grands chefs. Il se plante de février jusqu'à la mi-printemps et se consomme très rapidement. Une fois sorti de terre, on n'attend pas pour le cuisiner.