Le corps de certaines personnalités célèbres ou historiques ne repose pas en entier dans leur tombe. Des reliques d’Albert Einstein, de Frédéric Chopin ou encore de Galilée sont exposées dans des lieux plus ou moins surprenants.

La loi dispose pourtant qu’une dépouille doit être inhumée entièrement ou les cendres placées dans une urne unique. Or, le corps de certaines personnalités célèbres ne figurent plus en un seul morceau dans leur tombe. Dans le passé, ils ont suscité beaucoup d’intérêt et ont fait l’objet de vol. D’autres dépouilles voyagent tellement que des restes se perdent en route.

Albert Einstein et la fuite du cerveau

Le célèbre scientifique veut éviter de devenir un objet d’idolâtries. Albert Einstein, mort en 1955 aux États-Unis, ordonne de se faire incinérer. Problème Thomas Harvey, le médecin chargé de l’autopsie, ôte le cerveau du physicien. L’organe du génie l’intrigue et le médecin cherche à établir si la structure de l’encéphale témoigne de son intelligence hors du commun. Il prend de nombreuses photos, des mesures et le découpe en des centaines de blocs. Aucun article ne sera pourtant publié sur le sujet. En 2007, à la mort de Thomas Harvey, le National Museum of Health and Medicine de Chicago achète ce qu’il reste du cerveau du scientifique.

Galilée au doigt magique

Galilée, astronome et savant italien, meurt en 1642. Près d’un siècle plus tard, sa dépouille est déplacée dans la basilique Santa Croce de Florence. Un de ses disciples, Anton Francesco Gori, en profite pour briser le majeur de sa main droite et le voler. Le doigt de Galilée se trouve conservé dans un coffre de verre au sommet d’une petite colonne de marbre blanc au Musée d’histoire de la science de Florence. Avec cette inscription : “Ceci est le doigt avec lequel la main illustre couvrit les cieux et indiqua leur immense espace." Une dent et deux autres doigts du scientifique ont également été retrouvés en dehors de la tombe.

Johannes Brahms et Johann Strauss aux dents précieuses

En 2002, les dépouilles des deux compositeurs autrichiens du XIXe siècle reçoivent une curieuse visite. À Vienne, un dentiste Slovaque dénommé Ondrej Jajcaj s’introduit dans la crypte où se situe la tombe des deux musiciens. À l’aide de pinces, il arrache leurs dentitions. Le dentiste œuvre dans les caveaux de la région pour récupérer un maximum de dents. Il se surnomme le "croque-mort de la liberté" et souhaite en ouvrir un musée.

Louis Braille aux mains d’or

Au début du XIXe siècle, dans un village de Seine-et-Marne, un jeune fils d’ouvrier invente un code pour aider les personnes aveugles à lire plus rapidement. Le Braille, système d'écriture en points saillants, reste l’alphabet indispensable pour ceux qui ne voient pas. Louis Braille meurt en 1852. Cent ans plus tard, son corps est transféré au Panthéon. Mais ses descendants veulent que Coupvray, sa commune de naissance, garde la relique de ses mains. Elle se trouve dans une urne scellée sur sa tombe d’origine dans le département de l’est de la région parisienne.

Frédéric Chopin, entre France et Pologne

Le compositeur romantique du XIXe siècle arrive en France à ses vingt ans. Mais le virtuose pianiste n’oublie pas la Pologne. Avant de mourir, il fait part à sa sœur d’une étrange volonté : son corps doit rester en France, mais son cœur doit retourner en Pologne. Celle-ci fait passer clandestinement cet organe à travers plusieurs frontières et le confie à une église locale de Varsovie. Il se trouve aujourd’hui dans un récipient en chêne, immergé dans de l’alcool, au cœur de l'église Sainte-Croix de la capitale polonaise.

L’énigme Christophe Colomb

Où se trouve le corps de Christophe Colomb ? L'explorateur espagnol meurt à Valladolid (centre de l’Espagne) en 1506. Treize ans après son décès, les autorités transfèrent sa dépouille dans la cathédrale de Séville où il avait organisé son deuxième voyage. Les colons l’embarquent ensuite jusqu’en République dominicaine et l’enterrent au phare de Colomb. À l’indépendance de l’île caribéenne, les Espagnols emportent avec eux la dépouille jusqu’à Cuba puis la rapatrient à Séville en 1898. Aujourd’hui, les autorités espagnoles et dominicaines revendiquent posséder les restent de l’illustre découvreur de l’Amérique. Si les restes inhumés à Séville ont été authentifiés par les scientifiques, le mystère demeure.