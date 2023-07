Ces pièges vont faire fuir ces insectes qui gâchent nos soirées d'été

Arrivé dans nos contrées, il y a une quinzaine d'années, cet insecte n'en finit plus de nous rendre la vie infernale. Ce petit rapace, venu de Chine, cause d'immenses dégâts dans nos vergers et s'attaque aux autres insectes, notamment les papillons et les abeilles. Pour neutraliser le frelon asiatique et protéger les pollinisateurs, deux méthodes s’offrent à vous. La première consiste à utiliser une bouteille comme piège. On verse 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière et 1/3 de sirop de fruits rouges. Le vin blanc est très important, car c'est un répulsif pour les abeilles. On perce la bouteille avec un ou deux trous d’un centimètre de diamètre pour que les frelons pénètrent. Ils se trouveront piégés à l'intérieur. Vous pouvez également utiliser une boîte en plastique et la percer également de quelques trous et mettre du miel pour les attirer. Ces pièges se placent en hauteur. Vous pouvez par exemple les suspendre sur les branches d'un arbre. Attention, il ne faut surtout pas écraser les frelons asiatiques.