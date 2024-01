Ces plantes increvables qui survivent avec un minimum d'entretien

Les plantes apportent un côté verdoyant à nos intérieurs. En général, elles ont besoin de soin pour grandir, s'épanouir et croître. Pour les jardiniers débutants ou les "serial plant killers", il existe des variétés qui n'ont pas besoin d'entretien.

Avoir des plantes à la maison permet de faire entrer la nature à l'intérieur. Décoratives, elles ont aussi des vertus sur le mental et notre santé puisque certaines ont la faculté d'être purifiantes. Avoir une plante d'intérieur, c'est bien, s'en occuper, c'est mieux ! Or, on n'a pas tous du temps à consacrer à leur entretien. Heureusement, il existe des végétaux qui n'ont pas besoin de nous pour s'épanouir. Voici quatre espèces qui se débrouillent toutes seules !

La plante ZZ, la super-warrior

Le Zamioculcas Zamiifolia de son vrai nom est l'une des plantes les plus résistantes. Si elle aime la lumière, elle peut très bien s'adapter aux pièces sombres. La plante ZZ n'a pas besoin d'un arrosage fréquent. Une fois par semaine est suffisant. En hiver, une fois par mois. D'ailleurs, elle ne souffrira pas si elle n'a pas reçu d'eau pendant plusieurs semaines, car il est préférable de l'arroser quand le terreau est bien sec. Elle est donc parfaite pour celles et ceux qui ont tendance à oublier d'arroser leurs végétaux. Vous n'avez pas besoin de lui apporter de l'engrais, quant au rempotage, c’est une fois tous les deux, voire trois ans, car c'est une plante à la croissance très lente.

Le Sansevieria, plante au caractère facile

Elle est peut-être surnommée "langue de belle-mère", mais elle est d'excellente compagnie et parfaite pour les jardiniers débutants. Cette beauté des tropiques aime la lumière, mais peut survivre à l'ombre. Le Sansevieria ne craint qu'une chose : les excès d’arrosage. Il doit donc être très léger et uniquement quand la terre est sèche. Vous pouvez ainsi l'oublier pendant plusieurs semaines, elle ne vous en tiendra pas rigueur. Elle n'a pas besoin d'être taillée et on la rempote seulement quand le pot est très serré autour de la motte de racines.

La plante araignée, la plante facile à vivre

Hyper graphique avec ses feuilles longilignes arquées, celle que l'on appelle Chlorophytum est une espèce qui peut survivre très longtemps sans le moindre soin. C'est une plante parfaite à offrir aux jardiniers débutants. Elle n'a besoin de beaucoup d'eau : un arrosage tous les dix jours est largement suffisant. En effet, un excès d'eau peut lui être fatal. La plante araignée se place dans un lieu avec une lumière modérée, de préférence près d'une fenêtre avec des rideaux. Surtout, on ne l'expose jamais au soleil direct, car cela aurait pour effet de brûler les feuilles. Ce serait dommage.

L'aloe vera, la plante qui aime la paix

Cette plante grasse se débrouille très bien toute seule. En effet, l'aloe vera n'a besoin qu'un arrosage tous les quinze jours. En hiver, de l'eau une fois par mois est largement suffisante. Le reste du temps, elle préfère qu'on lui fiche la paix ! Installez-la au soleil et elle sera heureuse. Elle ne se taille pas, elle n'a pas besoin d'être brumisée, se moque de l'engrais et se rempote tous les deux ans. Autrement dit, c'est la plante idéale pour celles et ceux qui veulent se mettre au jardinage, mais sans fournir le moindre effort !