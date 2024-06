Après l'orage vient le beau temps, mais il arrive accompagné des limaces et des escargots. Adeptes des climats humides, ces petites bêtes sortent pour dévorer tiges, feuilles et plantes. Pour garder un beau jardin, il convient de les repousser de manière naturelle sans les tuer.

Lorsque le temps est humide, nos jardins se retrouvent envahis de limaces et d'escargots, et c'est le drame pour beaucoup de jardiniers. Ces petits mollusques adorent se régaler avec les jeunes plants, dévorent les feuilles et les tiges et ruinent l'esthétique des espaces verts. Pourtant, la nature a bien fait les choses et chaque espèce a son utilité sur la planète. Les escargots et les limaces font partie de la chaîne alimentaire. Ils nourrissent notamment les oiseaux, les insectes, mais aussi les grenouilles et les lézards. Ils sont aussi des machines à recycler naturellement et permettent d'améliorer la qualité des sols grâce à leur radula. Aussi, on évite de tuer ces bêtes pas si nuisibles et on les tient éloignées avec d'autres cadeaux de la nature : la flore.

La lavande

On adore l'odeur de cette plante méditerranéenne qui nous transporte directement dans le Sud de la France et nous détend de manière instantanée. Pour les escargots et les limaces, c'est une autre histoire. En effet, pour ces petites bêtes, l'odeur très forte de la lavande est particulièrement désagréable. Résultat, elles préfèrent rebrousser chemin et s'en tenir éloignées. Comme les autres plantes du bassin, la lavande est une plante rustique et très résistante aux fortes chaleurs. Elle ne demande pas beaucoup d'entretien, en revanche, elle nous offre que du bonheur ! Autant en profiter et en planter dans son jardin.

La sauge

Originaire du bassin méditerranéen, la sauge était autrefois la plante préférée des Romains. Pour ces derniers, avoir de la sauge dans son jardin dispensait de médecin. Plante médicinale aux nombreuses vertus, la sauge est aussi un répulsif naturel pour éloigner de manière naturelle les escargots et les limaces. C'est une plante rustique, facile à vivre, qui apportera de belles touches vertes aux reflets argentés dans votre jardin. Et en plus, vous pouvez l'utiliser en cuisine et même faire sécher les feuilles pour préparer des infusions et soulager les bobos digestifs, par exemple !

Le géranium

C'est l'une des plantes préférées des Français et pour cause, le géranium est beau, simple à cultiver, il offre un feu d'artifice de couleurs et c'est un formidable repousse nuisible. En effet, planter des géraniums est un moyen efficace de former un barrage naturel, protecteur et esthétique contre les escargots et les limaces. On n'hésite pas à en planter à proximité du potager ou sur le balcon pour tenir ces petites bêtes éloignées de nos végétaux préférés.

La bourrache

Cette plante aux mille vertus est une alliée pour repousser les nuisibles et plus particulièrement les chenilles, les limaces et les escargots qui peuvent venir saccager le potager. Facile à cultiver, la bourrache donne naissance à de sublimes fleurs d'un bleu éclatant. Non seulement elle est belle à regarder, mais elle peut aussi s'utiliser dans la cuisine pour garnir les plats. Le seul souci avec la bourrache, c'est qu'elle a tendance à s'étaler rapidement et peut devenir un peu envahissante.