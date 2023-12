Ces principes à connaître absolument avant de laver un pull en mohair

D'une douceur exceptionnelle, le pull en mohair nous accompagne quand le froid se fait ressentir. Issue de la toison d'angora, cette laine chaude et légère nécessite un entretien particulier. On vous explique la marche à suivre pour laver ce vêtement délicat.

Les pulls en laine sont les stars de l'hiver. Doux, réconfortants, chauds, ils sont un peu comme nos doudous et on a envie d'en prendre soin pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, laver un pull en laine mohair n'est pas très difficile. Cette fibre est très résistante et sa texture particulière empêche les salissures et les odeurs de s'imprégner. Toutefois, pour en prendre soin, il y a quelques principes à respecter et des astuces à connaître.

Un lavage à très basse température

Le mohair n'aime pas la chaleur. La température ne doit pas excéder 30° pour ne pas abîmer les fibres et les mailles. Même si certains pulls ont une mention "lavable en machine", on préfère un lavage à la main, dans une bassine d'eau tiède. On plonge le vêtement, mais on ne laisse jamais tremper. Par ailleurs, un pull en mohair n'a pas besoin d'être lavé trop souvent. On peut les porter deux à trois fois avant de les nettoyer. En revanche, on pense à les secouer et à les aérer pour faire "vivre" la fibre.

Un lavage avec une lessive douce

Il existe des lessives spécialement conçues pour les vêtements en laine ou mohair. Il est aussi possible d'utiliser un shampoing pour bébé pour laver les pulls en mohair. Toutefois, il faut savoir qu'il ne faut mettre qu'une toute petite quantité. Une lessive trop agressive va alourdir la fibre. Elle va ouvrir les écailles du mohair. Résultat ? Le vêtement sera feutré et tout rêche. Par ailleurs, si on décide de faire une machine avec plusieurs pulls en laine, on ne surcharge pas le tambour, car cela a pour effet de faire gonfler les fibres dans l'eau.

Un essorage interdit

On ne tord jamais un pull en mohair pour l'essorer. Cette action aura pour conséquence de casser la fibre et déformer la maille. L'astuce pour égoutter le vêtement est de le mettre dans une taie d'oreiller (pointe vers le bas) avant de le suspendre sur le séchoir pendant une demi-heure. Dès qu'il n'y a plus d'eau, on sort le pull et on le secoue pour le défroisser. On peut ensuite le faire sécher à plat. Pour cela, on le dépose sur une serviette de toilette, à l'ombre et loin des sources de chaleur. Un pull en mohair ne doit jamais sécher au soleil pour préserver ses couleurs. Enfin, pour redonner du gonflant, on brosse délicatement le vêtement avec une brosse en poil de sanglier. Le pull retrouvera sa forme comme au premier jour.