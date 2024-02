Ces races de chiens sont de véritables machines à câlins

On choisit son chien en fonction de ses qualités et de nos attentes. La capacité d'affection est alors un critère de choix essentiel à l'adoption. Certaines races sont particulièrement affectueuses et promettent des heures de câlins en perspective.

Vous avez le projet d'adopter un chien de compagnie et hésitez encore sur la race à privilégier ? Mais une chose est sûre, vous rêvez d'un animal qui sache vous témoigner un maximum d'affection à chaque instant. Vous trouverez donc forcément votre bonheur dans notre top huit des races de chien les plus affectueuses. Bien sûr, la liste est loin d'être exhaustive !

Le Cavalier King Charles : une boule de poils si affectueuse

D'une fidélité absolue envers ses maîtres, le Cavalier King Charles déborde d'affection, si bien qu'on aimerait sans cesse le porter dans nos bras comme une peluche vivante. Il cherche toujours à faire plaisir, avec une grande capacité d'apprentissage des tours et des parcours d'agilité. S'il sait s'adapter à tous les modes de vie, en ville comme à la campagne, ce petit chien énergétique a néanmoins besoin d'activité et de compagnie.

Le Golden Retriever et le Labrador : pourquoi ce sont de parfaits chiens de famille ?

Les Labradors et les Golden Retrievers sont des chiens affectueux, joueurs, patients et fidèles. Ils font donc d'excellents compagnons de vie pour les enfants et leurs parents. Doués d'une intelligence vive, ils se prêtent volontiers à toutes sortes de jeux, de sports et de câlins complices avec leurs maîtres. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on privilégie ces races comme chiens d'assistance, car ils apportent beaucoup d'amour et un fort sentiment de sécurité !

Le Boxer et le Berger allemand : des chiens affectueux et protecteurs

Également à l'aise en famille avec des enfants, le Boxer sait témoigner son amour à ses maîtres. Il fait preuve de patience et d'un dévouement sans bornes, prêt à se sacrifier pour protéger ceux qu'il aime. Toutefois, il peut devenir un peu trop expansif s'il n'est pas correctement éduqué dès l'adoption.

Comme lui, le Berger allemand allie toutes les qualités qu'on attend d'un chien de famille : de l'amour, de la complicité et de la protection. Fidèle et dévoué, il aime jouer et vous accompagner en balade.

Le Carlin : une machine à câlins

Il y a ceux qui adorent le Carlin et ceux qui trouvent ce petit chien brachycéphale toujours haletant un peu ridicule. Si vous appartenez à la première catégorie, vous aimerez partager du temps avec ce toutou très enclin aux papouilles en tout genre. Et si vous êtes réticent, il pourra vous faire craquer avec son physique amusant, sa douceur unique, son caractère espiègle et sa grande sociabilité.

Le Bouledogue anglais : un vrai compagnon pour la vie

S'il souffre aussi parfois de son physique quelque peu disgracieux, le Bouledogue anglais n'en a pas moins beaucoup d'amour à revendre. Particulièrement fidèle, patient et placide, il s'adapte aux maîtres de tout âge, des enfants aux personnes âgées. Il aime la compagnie par-dessus tout, pour se promener ou pour faire la sieste, mais il supporte mal la solitude ou la mise à l'écart...

Le Terre-Neuve : l'affection canine en format XXL

Comptant parmi les plus grands chiens de compagnie, le Terre-Neuve sait se montrer aussi doux qu'un agneau. Une vraie peluche et des câlins XXL en perspective ! Très facile à vivre, il est affectueux, patient, calme, loyal… Le seul risque serait d'oublier sa grande taille et de se faire renverser par son toutou.