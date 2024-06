L'enrobé est un choix courant pour aménager une allée ou un chemin d'accès. Pour un extérieur unique qui change de l'ordinaire, il existe des alternatives qui présentent des avantages indéniables. Dalle, gravier, gazon... Passage en revue des matériaux qui embellissent l'extérieur de la maison.

L'enrobé est sans doute le matériau le plus choisi par les particuliers pour les aménagements extérieurs. Durable, facile à entretenir, il présente certes des avantages indéniables, mais quelques inconvénients. D'une part son prix, d'autre part sa pose qui ne peut être réalisée que par des experts professionnels. Par ailleurs, l'enrobé bitumeux n'est pas très écologique. Il existe des alternatives esthétiques et respectueuses de l'environnement.

Les pavés pour mettre en valeur une allée

Obtenu de la même manière que le béton, le pavé autobloquant est réalisé en mélangeant du ciment, du sable, des graviers et de l’eau. Les pavés sont moulés dans une forme spécifique et s'emboîtent de manière sécurisée pour créer une surface stable, durable, mais aussi esthétique. Les pavés peuvent être aussi fabriqués à partir d'argile cuite, de pierre naturelle ou de granit. Ils peuvent être posés à la main sur un lit de sable compacté, ce qui permet un ajustement facile et une bonne stabilité. Disponibles en différentes formes et couleurs, les pavés sont une bonne alternative pour styliser une allée et la mettre en valeur. Autre avantage : ils sont drainants et ils réduisent le risque d'inondation.

Les dalles en pierre naturelle pour une terrasse élégante

Très résistant et durable, ce revêtement est très prisé pour les aménagements extérieurs et apporte de l'élégance grâce à son esthétique intemporelle et son caractère unique. Les dalles sont notamment très utilisées pour les terrasses, mais aussi pour les allées et les patios. Elles peuvent être fabriquées à partir de granit, d'ardoise, de calcaire ou de grès. C'est un matériau qui résiste aux intempéries et aux variations de température, mais il est aussi capable de supporter les charges lourdes. Enfin, étant un produit naturel, la pierre est plus écologique que les matériaux synthétiques.

Le gravier pour apporter une touche de nature

Issue du monde minéral, cette option est intéressante pour embellir une allée piétonne ou des chemins d'accès dans un jardin. Le gravier a l'avantage d'assurer une excellente perméabilité, ce qui aide à prévenir l'accumulation d'eau. En revanche, il faudra le stabiliser pour éviter qu'il s'éparpille et pour cela, il est nécessaire de poser une plaque de stabilisation appelée également "dalles nid d'abeille". Il s'agit d'une plaque composée d'alvéoles rigides et d'un film géotextile qui empêchent la dispersion des graviers et, par la même occasion, évitent la croissance des adventices.

Le gazon synthétique pour les cours et les terrasses

Le gazon synthétique constitue une alternative économique et durable. Pour une solution économique et durable, on opte pour le synthétique qui a l'avantage de ne pas avoir besoin l'entretien fastidieux et d'arrosage. Le gazon synthétique est durable, respectueux de l'environnement, il est robuste et drainant, par ailleurs, il a l'apparence d'une pelouse verte toute l'année. En revanche, il peut chauffer très rapidement quand le soleil tape fort. Certes, sa fabrication nécessite l'utilisation de matériaux synthétiques, en revanche, il présente des avantages écologiques indéniables en termes de conservation de l'eau et de réduction de l'utilisation de produits chimiques. Pour minimiser l'impact écologique, il est toujours possible d'opter pour un gazon naturel ou les couvre-sols naturels.