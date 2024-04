Ces six dangers qui guettent votre chat au printemps

Au retour du printemps, nos animaux de compagnie sont exposés aux parasites et à différents dangers. À l'intérieur comme à l'extérieur, le chat domestique doit être surveillé plus attentivement. Afin de passer un printemps serein et bien préparer l'été, une protection accrue de l'animal s'impose.

Chaque année, le printemps apporte son lot de dangers pour nos animaux de compagnie. Entre les parasites, les risques d'accidents et l'intoxication alimentaire, le chat y est particulièrement sensible. Voici six dangers printaniers à connaître pour bien protéger votre félin domestique.

Les parasites du chat : pourquoi redoubler de vigilance au printemps ?

Contrairement aux idées reçues, les parasites externes ne sont pas actifs qu'au printemps et en été. Ils restent bien là en hiver, bien que leur présence soit plus discrète, mais il faut s'en méfier au retour des beaux jours surtout. En effet, cette période est synonyme de recrudescence d'activité parasitaire et d'augmentation du temps passé à l'extérieur pour notre félin domestique. Il devient un hôte de choix pour les puces et les tiques qui se nourrissent de son sang et prolifèrent dans son pelage. Un traitement préventif sous forme de liquide en pipette ou de comprimé est très efficace pendant plusieurs semaines (temps variable selon les produits). En cas d'infestation, le même traitement élimine les parasites, à condition de traiter également les surfaces et de faire un vigoureux ménage de l'environnement du chat. Si vous avez plusieurs animaux, pensez à tous les traiter en même temps pour éviter les contaminations croisées sans fin.

C'est aussi au printemps que votre chat reprend ses activités de chasse. Entre les lézards, les oiseaux et les petits rongeurs, il peut ingérer des parasites internes. Les vers intestinaux doivent donc aussi faire l'objet d'un traitement préventif ou curatif s'ils sont déjà présents dans le système digestif du chat. Sur conseil de votre vétérinaire ou pharmacien, vous pouvez même opter pour un traitement antiparasitaire global qui le protègera et éliminera aussi bien les parasites internes qu'externes.

Les risques de chute du chat en augmentation au printemps

Le retour des beaux jours nous invite à ouvrir nos fenêtres et baies vitrées afin de faire entrer l'air printanier et les chats adorent en profiter pour se prélasser au soleil, observer leur environnement et guetter les oiseaux. En ville, ils peuvent faire une chute grave en se faisant piéger par une fenêtre oscillo-battante ou en sautant du balcon. Dans le but d'éviter ces dangers et de prévenir le syndrome du chat parachutiste (lésions liées à la chute depuis un point élevé), pensez à équiper votre extérieur d'un filet pour balcon. Il permet au chat de profiter de l'extérieur en votre absence tout en éliminant le risque de chute.

Les plantes toxiques pour les chats

Au printemps, on aime planter de nouvelles fleurs dans le jardin et acheter de beaux bouquets pour parfumer et embellir notre intérieur. S'il ne nous vient pas à l'idée de les manger, nos chats peuvent jouer avec, les mâchouiller et s'intoxiquer ! Parmi les espèces toxiques, citons le ficus, l'aloé vera, le laurier-rose, le lys, le muguet, l'hortensia, le rhododendron… Il vaut mieux se renseigner avant de les planter ou de les acheter chez le fleuriste !

Les épillets, un danger pour les chats d'extérieur

Les graminées se reproduisent par dissémination d'épillets. Ces brins végétaux s'accrochent à toute surface qui passe à leur portée et profitent du transport. Ils peuvent se glisser sous la peau et entrer dans les orifices du chat (oreilles, narines, anus…) en provoquant parfois de dangereuses infections. Pour retirer un épillet, faites appel à un vétérinaire, car il dispose des ustensiles nécessaires et connaît les manipulations sans risque.

Les prédateurs du chat au printemps

Les prédateurs sont également un vrai danger pour nos chats, bien qu'ils soient relativement peu nombreux. Opportunistes, les oiseaux de proie et les renards en quête de nourriture pour leurs petits nés au printemps peuvent attaquer le chat peu méfiant qui passerait à leur portée, même en ville.

Le printemps, la saison des chaleurs chez les chats

Enfin, le printemps rime aussi avec le retour des chaleurs et donc des risques inconsidérés pris par nos compagnons à quatre pattes en quête d'un partenaire. Les chattes non stérilisées seront prêtes à fuguer ou à sauter du balcon sans se méfier de la hauteur de chute pour rejoindre un soupirant. De leur côté, les mâles se battent et sont moins méfiants envers les dangers urbains (chiens, accidents de la route…). La stérilisation de votre animal de compagnie reste la meilleure protection contre ces dangers et les inconvénients d'une portée de chatons non désirée.