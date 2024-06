La tortue terrestre élevée en captivité vit plusieurs décennies si elle reçoit les bons soins appropriés. Toutefois, elle est, comme tous les animaux, sujette à de nombreuses maladies. Ces maladies sont pour la plupart évitables si on fournit à la tortue tout ce dont elle a besoin.

Votre tortue ne pourra jamais vous dire qu'elle souffre et ce sera donc à vous, son propriétaire, de surveiller votre reptile domestique afin de détecter une infection ou une maladie éventuelle. Certaines sont dues à un manque de soins, d'autres à une carence nutritive ou simplement à un environnement inadapté.

Quelles maladies de la tortue terrestre sont liées à une mauvaise alimentation ?

La tortue de terre est gourmande et n'hésite pas à se jeter sur la nourriture que vous lui fournissez. Certains aliments trop riches en glucides (pomme de terre, riz, pain, produits sucrés en général) peuvent entraîner un surpoids, du diabète, une insuffisance hépatique ou rénale. Un excès de fruits est parfois responsable d'une excroissance du bec. À l'inverse, les carences alimentaires risquent d'avoir des conséquences négatives à long terme. Une tortue carencée en calcium, vitamine D3 et phosphore peut ainsi développer une ostéodystrophie fibreuse (ODF) qui ramollit la carapace, empêche la croissance et déforme les os. Un animal en manque de vitamine A (hypovitaminose A) connaît différents désordres physiologiques au niveau des reins, du foie, de l'appareil respiratoire (rhinite), des yeux (conjonctivite, kératite), des oreilles (otite) et/ou de la peau.

Les maladies de la tortue terrestre liées à son environnement

Équivalent de notre rhume, la rhinite affecte couramment les tortues terrestres. Il s'agit tout simplement d'une infection virale due à un coup de froid sous nos latitudes. En effet, ces reptiles méditerranéens ne sont pas faits pour supporter les basses températures et l'humidité. La tortue éprouve des difficultés respiratoires et éternue, avec un écoulement nasal plus ou moins important. Il faut être particulièrement vigilant, car cette simple affection respiratoire peut dégénérer en pneumonie et engager le pronostic vital de l'animal. La meilleure façon de l'éviter est d'offrir à votre tortue un abri douillet et de lui fournir tous les apports nutritionnels dont elle a besoin.

Par ailleurs, il lui faut un environnement confortable, mais aussi très propre. Nettoyer régulièrement l'enclos en éliminant les restes de nourriture pourrissants réduit les risques de problèmes de peau. La dermatose peut provenir d'une prolifération bactérienne ou fongique (dermatophytose) liée à un environnement sale. La peau se décolore ou desquame selon les cas.

Les dangers d'une blessure pour la tortue de terre

Une blessure due entre autres à une chute, une bagarre entre congénères ou avec un autre animal, un accrochage dans la végétation peut s'infecter. Non soignée rapidement, l'infection crée un abcès qui peut ensuite dégénérer en septicémie (infection généralisée du sang) à l'issue souvent fatale.

Les parasites : un vrai danger pour la tortue terrestre

Les tortues terrestres sont sensibles aux invasions parasitaires. Les vers ronds (nématodes) prolifèrent volontiers dans son système digestif en provoquant des troubles intestinaux et une perte de poids. Du côté des parasites externes, nos reptiles de compagnie sont sensibles aux tiques qui transmettent des maladies et entraînent une anémie si elles prélèvent trop de sang, aux aoûtats qui génèrent des lésions cutanées et de fortes démangeaisons, aux larves de mouche qui colonisent les plaies à vif et les tissus sous-cutanés.

Dans tous les cas, une visite chez le vétérinaire s'impose afin de traiter la maladie, d'éliminer le parasite ou de soigner la blessure avant que la santé de la tortue de terre ne se dégrade.