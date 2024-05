Ce vendredi 31 mai 2024, la France célèbre la Fête des Voisins, une fête qui existe depuis déjà 24 ans. À cette occasion, les Français ont la possibilité de faire mieux connaissance avec les habitants d’un même immeuble ou d’une même rue autour d’un apéro ou d’un repas convivial. Christophe Beaugrand revient sur cette tradition parfois moquée pourtant nécessaire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

D’après un sondage réalisé par Depanneo, 44 % des Français se forcent à dire bonjour à ses voisins. Ce n’est pas tout. Un Français sur cinq reconnaît mettre en place des stratégies pour éviter ses voisins. Et parmi ces stratégies, 15 % attendent derrière leur porte que le voisin soit parti avant de sortir de chez eux. Pourtant, c’est l’occasion de faire de belles rencontres comme nous l’explique Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

De l’émotion et de la joie…

Que l’on se rassure, dans l’immense majorité, les Français apprécient leurs voisins. En effet, 93 % affirment avoir de bonnes relations avec leurs voisins. Par ailleurs, 26 % qualifient leur relation d’excellentes et 72 % d’entre eux ont déjà noué des amitiés avec ses voisins. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire connaissance et encore moins créer des liens, la Fête des Voisins sert justement à cela. Pour Anatase Périfan, le créateur de la fête des voisins, "on n’est pas obligé d’aimer ses voisins", mais pour lui, il se passe toujours quelque chose de magique pendant cette soirée. "Il y a de l’émotion, de la joie, des éclats de rire. Les gens se disent ‘pourquoi on a attendu aussi longtemps pour se rencontrer. On a eu des dizaines de témoignages de rencontres, et même de belles rencontres qui ont abouti à des mariages". Et parmi les bonnes surprises, "j’ai même reçu un faire-part, neuf mois après la fête des voisins".

… Et plus si affinités !

D’après les données du sondage Depanneo, 10 % des Français avouent avoir eu une aventure avec leur voisin. Dans les détails, on retrouve 13 % des hommes qui ont fauté et 6 % des femmes. Au-delà de ces chiffres qui prêtent à sourire, la Fête des Voisins est aussi un vecteur de lien social, mais c’est aussi une nécessité pour une certaine partie de la population. "Avec la crise de la covid, on s'est aperçu qu'un grand nombre de personnes étaient en situation d'isolement, surtout des personnes âgées. Il faut donc remettre de la vie dans nos quartiers comme dans nos campagnes. Les gens sont en demande et c'est pour cela que notre initiative rencontre tant de succès sur l'ensemble du territoire, y compris dans de petites communes", explique Atanase Perifan, interrogé par Le Point. Et si cette fête prête toujours à sourire, il faut savoir que 3 000 mairies sont partenaires, 10 millions de personnes participent et que cette fête est célébrée dans pas moins de 50 pays !