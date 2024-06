Le frelon asiatique fait des ravages parmi les colonies d'abeilles. Cet insecte, introduit en France par accident en 2004, est l'un des responsables de leur surmortalité. Pour protéger les butineuses, les particuliers peuvent fabriquer des pièges.

Installé et acclimaté en France, le frelon asiatique est l'une des bêtes noires de l'écosystème. Après un petit moment de répit, en hiver, cet insecte réapparaît dès que les beaux jours reviennent. Si la plupart des frelons disparaissent pendant la saison froide, les reines, elles, se cachent pour hiberner dans le creux des arbres et sortent dès le mois de février afin de fonder de nouvelles colonies. Ce sont donc elles qu'il faut capturer pour ralentir leur expansion, en prenant, bien entendu, des précautions.

Les frelons asiatiques, un danger pour les abeilles

Voilà quelques années que le frelon asiatique a envahi le territoire européen, dont la France. Introduit par accident en 2004 sur nos terres, cet insecte est un redoutable nuisible et parmi ses cibles préférées, on retrouve nos chères abeilles. En effet, le frelon asiatique est l'un des responsables du déclin tragique de ce pollinisateur indispensable à l'écosystème. Les Vespa Velutina se postent en vol stationnaire près des ruches et attaquent les abeilles lorsqu'elles reviennent chargées de pollen. Les frelons asiatiques raffolent aussi d'un autre insecte pollinisateur, les papillons. Depuis 2012, le Vespa Velutina est classé comme danger sanitaire de deuxième catégorie. C’est alors aux particuliers de s'armer pour défendre les abeilles contre ce prédateur féroce.

Fabriquer un piège pour capturer les frelons asiatiques

La plupart des nids de frelons sont situés à environ dix mètres de haut, donc très bien cachés. Le but d'un piège est de les attirer, notamment la reine, pour détruire le nid. Pour la capturer, on mélange 100 ml de bière, 100 ml de vin blanc et 100 ml de sirop de cassis ou de grenadine dans une bouteille en plastique. Attention, la bouteille ne doit pas être complètement remplie. On ferme le contenant et on perce quatre trous d'approximativement cinq millimètres pour que les frelons puissent rentrer, mais pas ressortir. On installe le piège en hauteur, par exemple, sur une branche, dans un endroit éloigné d'un lieu de passage. L'avantage de ce piège est qu'il n'attire pas les abeilles. En effet, l'alcool contenu dans le vin et la bière agit comme un répulsif sur les butineuses.

Les autres gestes à mettre en place pour protéger les abeilles

Le Muséum national d’Histoire naturelle conseille fortement de mettre en place des grilles autour des ruches. Les mailles doivent être suffisamment grosses pour que les abeilles puissent passer, mais assez petites pour bloquer les frelons. Par ailleurs, l'établissement conseille de contacter sa mairie ou des exterminateurs de nuisibles dès la localisation d'un nid de frelons asiatiques. Ces spécialistes pulvériseront un mélange d’insecticides dans les nids pour les détruire. Enfin, certains apiculteurs installent des poulaillers et des canards à proximité des ruches qui pourront attraper les insectes lorsqu'elles stationnent devant les ruches.