Le film géotextile est un matériau multifonctionnel de plus en plus utilisé en jardinage. Il joue un rôle de prévention dans la croissance des adventices et assure un rôle drainant. Sa pose n'est pas compliquée en soi, mais nécessite une préparation des sols.

Matériau polyvalent utilisé d'abord dans les travaux de construction, le film géotextile est aussi un outil plébiscité dans le jardinage. Fabriqué à partir de polymères, il se présente sous forme de toile perméable. Ce feutrage permet de stabiliser une surface, mais aussi de filtrer, drainer et améliorer l'efficacité des structures et des sols. Il a également pour effet de préserver les plantations et de créer une barrière pour éloigner les nuisibles.

Pourquoi utiliser un film géotextile ?

Dans les travaux de jardinage, il est utilisé pour assurer la bonne répartition des eaux de pluie. L'eau, mieux filtrée, ne stagne pas à la surface. C'est notamment le cas des géotextiles non tissés, fabriqués par aiguilletage ou par fusion de fibres, qui assurent un rôle de drainage, de filtration, mais aussi de protection. Faciles à découper et à poser, ces feutrages offrent une bonne perméabilité au sol. Les géotextiles tissés sont plus robustes et résistants et sont utilisés principalement pour la séparation et le renforcement des sols.

De manière générale, les films géotextiles sont conseillés pour stabiliser les graviers d'une allée et les empêcher de s'enfoncer dans la terre, mais également pour éviter la croissance des mauvaises herbes. Ils sont aussi très utiles au jardin et surtout au potager, car ils forment une barrière protectrice contre les nuisibles tels que les escargots et les limaces qui s'attaquent aux récoltes. Enfin, les films géotextiles ont des densités différentes. Plus le grammage est important, plus la résistance est élevée. Dans le doute, les experts conseillent de choisir une bâche d’au moins 100 g/m².

Poser un film géotextile : les étapes à suivre

Avant de poser le film géotextile, il est essentiel de préparer le terrain. Pour cela, commencez par délimiter la zone à l'aide de piquets et de la ficelle. Cette délimitation déterminera l'espace où le film sera posé. Ensuite, nettoyez le terrain en retirant toutes les pierres, racines, mauvaises herbes, et assurez-vous que la surface soit lisse et plane. L'étape suivante consiste à niveler le sol à l'aide d'un râteau afin d'obtenir une surface uniforme. Découpez ensuite le film géotextile aux dimensions souhaitées puis, déroulez-le sur la surface. Le film doit être bien tendu et sans plis. Fixez-le à l'aide d'agrafes tous les 50 cm à un mètre en prêtant une attention particulière aux bords. Recouvrez ensuite avec de la terre, du gravier ou du sable selon la zone aménagée. Il y a par ailleurs quelques précautions à avoir en tête : évitez de poser le film par temps venteux et ne l'exposez pas à la lumière du soleil pendant une longue période avant de le recouvrir, car il peut se détériorer.