Cette astuce géniale pour nettoyer efficacement son micro-ondes en moins de dix minutes

Nettoyer son micro-ondes peut rapidement devenir un casse-tête. En faisant chauffer un mélange d’eau et de citron directement dans l’appareil, vous pouvez le laver efficacement. Ne négligez pas pour autant la vitre, le plateau en verre et les joints de la porte.

On s’en sert presque tous les jours, mais on oublie souvent d’y prêter attention. Depuis son invention, le micro-ondes a totalement bouleversé notre manière de cuisiner : réchauffer un plat préparé la veille, faire décongeler des aliments, etc. Mais lorsqu’il est question de nettoyer l’appareil, cela peut rapidement devenir un casse-tête entre la vitre, le plateau en verre, les côtés, la grille en haut… Voici donc comment laver correctement l’entièreté de son micro-ondes en moins de dix minutes !

La vapeur est votre meilleure alliée

Dans un premier temps, vous pouvez vous appuyer sur les bienfaits naturels de la vapeur pour vous mâcher le travail. Pour ce faire, remplissez un ramequin d'eau que vous placerez au centre du micro-ondes avec quelques gouttes de citron ou de vinaigre blanc pour leurs propriétés désinfectantes. Faites ensuite chauffer la préparation durant cinq minutes à pleine puissance, de façon à ce que l'eau se transforme en vapeur et envahisse l’entièreté de l’appareil pour ramollir les résidus collés aux parois. Dernière étape : passez un coup de chiffon en microfibre ou une éponge humide pour décoller la saleté.

Comment nettoyer la plaque en verre du micro-ondes ?

Les liquides qui débordent, les sauces qui giclent, le fromage qui fond… le plateau de verre sur lequel vous posez vos récipients est le réceptacle de tous les résidus alimentaires. Si vous vous attelez à nettoyer votre micro-ondes, vous ne devez pas passer à côté de cet élément indispensable. Pour le nettoyer, vous n’aurez qu’à sortir la plaque en verre de votre appareil… et de le mettre au lave-vaisselle ! Vous pouvez également le nettoyer avec du liquide vaisselle et le rincer à l'eau claire.

Pour éviter tout désagrément, un seul objet est nécessaire : la cloche. C’est l'accessoire le plus efficace pour limiter les éclaboussures. Non seulement, vos plats seront moins secs, mais votre micro-ondes gril restera beaucoup plus propre et plus longtemps !

Et la vitre ?

Sans cloche, les projections peuvent aussi atteindre la vitre en plus du plateau de verre. De fait, elle a tendance à s’encrasser très rapidement. Et si vous ne la nettoyez pas immédiatement, les traces peuvent sécher et s’incruster. Dans ce cas, utilisez un dégraissant à four classique et vaporisez-le sur la vitre. Laissez agir et nettoyez avec une éponge humide.

À noter qu’il ne faut pas non plus négliger la porte du micro-ondes ainsi que ses joints. Si ces derniers sont sales, vous pouvez les frotter avec de l'eau et une goutte de liquide vaisselle. Ici, évitez le vinaigre blanc qui peut se révéler trop agressif et pensez à bien essuyer la zone.