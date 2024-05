Cette astuce va vous permettre de redresser votre clé tordue sans la casser

Les mauvais usages ou l'usure de la serrure peuvent endommager les clés de nos portes. Parfois, celles-ci peuvent se tordre si on utilise une force excessive. Il est possible de la redresser sans la casser même s'il est préférable de faire appel à un serrurier.

À force de les utiliser tous les jours, les clés s’usent. Un jour arrive où l'on force un peu plus que d'ordinaire pour faire tourner la clé. Certes, on a réussi à ouvrir la porte, mais hélas, à cause de cette mauvaise manipulation, la clé est ressortie tordue. Si la technique a marché une fois, elle ne fonctionnera pas une deuxième fois avec cette clé endommagée. Il existe quelques astuces pour la redresser sans la casser.

Pourquoi les clés se tordent ?

Une clé correspond à un usage. Or, il arrive qu'on les utilise pour ouvrir autre chose. Or, cet usage inapproprié déforme le métal et fragilise la structure. On évite donc d'utiliser ses clés pour ouvrir une bouteille. Par ailleurs, les serrures peuvent s'user avec le temps et on se retrouve à forcer un peu plus pour faire tourner la clé et forcer le mécanisme déjà usé. Résultat : on endommage la structure métallique de la clé qui peut finir par se tordre, à force de répétition.

Redresser une clé tordue en urgence

Certaines clés peuvent se plier, voire se briser si elles ne sont pas manipulées correctement. Il suffit de forcer un peu, secouer une serrure trop fort ou faire un geste trop brusque avec la porte pour que le métal se torde et là, c'est le drame. Pour éviter de la briser et en mesure d'urgence, il est possible de la redresser à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois. On place la clé tordue sur une surface plane et solide. La partie endommagée doit être sur le dessus. On dépose une cale en bois puis on frappe la clé avec un marteau avec des petits coups réguliers. Pour vérifier si la clé à retrouver sa forme d'origine, on pose la clé sur la surface plane et on regarde si toute sa surface est en contact avec le support. Si la clé est encore tordue, on recommence l'opération.

Faire appel à un serrurier

Si votre clé s'est tordue dans la porte, le premier réflexe est de ne surtout pas forcer. Le risque, c’est bien entendu de finir par casser la clé dans la serrure ou d’endommager le cylindre et là, c'est le drame. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire changer les clés et probablement la serrure. Il est conseillé de faire appel à un serrurier qui sera en mesure de retirer la clé sans l'endommager. Pour éviter les désagréments, il est conseillé de toujours avec un double des clés à disposition et en bon état. Ainsi, dès lors que la clé originale montre des signes de faiblesse ou si elle se tord, il est toujours possible d'avoir un recours. Ainsi, on économise les services d'un serrurier.