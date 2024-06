Les mariages surprises représentent plus de 30% des noces célébrées dans l'Hexagone. Des invitations sont envoyées pour un anniversaire ou un barbecue, une fois sur place les convives découvrent pourquoi ils sont invités. Benjamin Muller décrypte ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La saison des mariages est lancée et en matière de noces, il y a une tendance qui fait de plus en plus d’adeptes : les mariages surprises ou mariage Las Vegas ! Moins de convives, moins de pression, budget réduit, surtout, c’est une fois sur place que les invités découvrent pourquoi ils sont invités. Benjamin Muller décrypte ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le boom des mariages surprises

Chaque année, 240 000 mariages sont célébrés en France. Selon les données du Salon du Mariage, aujourd’hui, 30 % des unions sont des mariages surprises. Concrètement, comment s’organise cette tendance née aux États-Unis ? Les futurs époux envoient des invitations à leurs convives pour un barbecue, une soirée ou célébrer un anniversaire. Ce n’est qu’au dernier moment que les invités découvrent qu’ils ne sont pas là pour déguster des burgers, mais pour participer à l’union de deux personnes. "On ne voulait pas que les invités se mêlent de nos choix", témoigne Céline. "On les a tous conviés aux 30 ans de ma compagne et quand ils nous ont vues arriver en robe de mariée, ce fut la surprise générale. Sur les 80 invités, tout le monde était heureux. On en garde que des bons souvenirs".

Les avantages du mariage surprise

Parmi les raisons évoquées par les futurs mariés, il y a la pression de l’entourage. En effet, les fiancés estiment qu’ils sont plus libres d’organiser leur mariage comme ils l’entendent et l’imaginent. Mais l’argument principal reste l’argent. Ce type d’union surprise coûte moins cher : moins d’invités, moins de bouches à nourrir, un espace plus restreint. Avec la crise économique, c’est une solution qui séduit de plus en plus de futurs mariés. Les invités qui découvrent la supercherie sont aussi agréablement amusés, comme en témoignent les téléspectateurs de la Matinale. "On est arrivés en débardeur, short et basket et les bobs sur la tête. On n'était pas du tout en tenue de mariage", se souvient Maud. "Il faisait super chaud, on était censé venir pour un anniversaire et on s’est retrouvé en short avec de l’huile dans les cheveux, et on a fait avec !", plaisante Karine. "On a beaucoup rigolé sur la réaction des personnes. Soit les exs font la grise mine soit les gens pleurent de joie". Un conseil tout de même : lorsqu’on invite un ancien ou une ancienne partenaire, il vaut mieux s’assurer que le deuil de la relation ait bien été fait.