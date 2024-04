Cette plante est la star du mois de mai, mais elle peut gravement vous empoisonner

Le muguet est une plante très dangereuse pour vous et vos animaux de compagnie. Toxique, elle provoque des troubles buccaux, digestifs et cardiaques quand elle est ingérée. Les centres de santé antipoison vous recommandent de rester vigilant.

Elles fleurissent sur les balcons et dans les jardins. Les clochettes éclosent et leur odeur envahit les environs. Souvent déposé dans des vases sur la table du salon, le muguet embaume la maison. Traditionnellement offert au premier mai, il symbolise le bonheur et l’amour.

Mais attention si vous le manipulez : toutes les parties de la plante contiennent de fortes substances très irritantes et toxiques pour le cœur. Si par inadvertance, vous ingérez l'eau du vase ou une partie du muguet (feuille, fleur ou baie), votre corps réagit au bout de 15 minutes : vomissements, irritations de la bouche et nausées. Plus tard, diarrhées et douleurs abdominales viendront compléter le tout.

Substance proche de la digitoxine

Dans des cas extrêmes et heureusement très rares, s'ensuit une accélération de la respiration et des troubles cardiaques. Le rythme cardiaque ralenti, l'intensité des contractions du cœur et la pression artérielle augmentent.

Le muguet contient en effet des doses importantes d'hétérosides. Il s’agit d’une substance qui s'apparente à la digitoxine, un glycoside cardiotonique (extrait de la digitale pourpre et de la digitale laineuse) utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et des arythmies.

Il est recommandé de laisser votre vase avec du muguet en hauteur pour éviter à votre animal d’en boire l’eau. Les symptômes peuvent se multiplier : vomissements, diarrhée, troubles du rythme cardiaque, augmentation de la diurèse (volume des urines), prostration, convulsions.

Chaque année, en France, les centres antipoison reçoivent une cinquantaine d'appels à propos du muguet. Ils concernent principalement les enfants de 2 à 4 ans et les animaux domestiques. Chez l’enfant, quelques milligrammes de toxines suffisent à déclencher les premiers symptômes. Prudence, les intoxications peuvent même conduire des personnes adultes à l'hôpital. Si vous ressentez des symptômes et pensez avoir ingéré du muguet, appelez immédiatement le centre antipoison de votre ville.