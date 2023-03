Marie Buisson, Céline Verzeletti, Olivier Mateu... La CGT en quête du successeur de Philippe Martinez

Mais pour succéder à Philippe Martinez, Marie Buisson devra convaincre une partie de ses opposants, qui lui reprochent notamment de ne pas avoir mené de lutte emblématique, et de s'être surtout fait connaître pour avoir représenté la CGT au sein du collectif "Plus jamais ça" (rebaptisé l'Alliance écologique et sociale), qui réunit syndicats, ONG et associations, avec la volonté d'aborder de front questions environnementales et sociales. Plusieurs grosses fédérations industrielles ne se retrouvent pas dans les orientations de "Plus jamais ça", particulièrement sur le nucléaire, et un front plus large encore critique l'absence de débat démocratique au sein de la CGT sur cette alliance créée en mars 2020.