Matelas d'eau, fontaine... Les objets pour rafraîchir son chien en été

Même s'il vaut mieux éviter les balades en temps de grande chaleur, il est tout de même possible de trouver des accessoires permettant de rafraîchir un peu votre compagnon. Parmi les solutions, il y a les manteaux rafraîchissants. Ils s'apparentent à une couverture que l'on trempe dans l'eau fraîche puis qu'on essore et qu'on place ensuite sur le dos du chien. Le manteau se fixe grâce à un scratch et il tient votre animal au frais sans pour autant le mouiller pendant trois heures. Le collier rafraîchissant fonctionne sur le même principe en absorbant la chaleur de votre animal et l’éliminant par évaporation.