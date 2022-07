Chaleur : nos conseils pour éviter le coup de chaud sur la route des vacances

Objectif : éviter le coup de chaud. Alors que les vacances d'été débutent, de nombreux automobilistes se préparent à passer de longues heures sur les routes de l'Hexagone. Le tout sous une chaleur écrasante, le mercure pouvant facilement atteindre, voire dépasser, les 40°C dans certaines régions. Alors comment lutter contre ces températures lors des longs trajets et éviter les mauvaises surprises ?

Tout d'abord, il est déconseillé de surcharger son véhicule, cette surcharge pouvant causer une crevaison rapide sur la route. "Un pneu sous-gonflé ou surgonflé peut être beaucoup plus exposé à une explosion", explique à TF1 Mehdi Ghezzar, directeur d'un garage à Boulogne-Billancourt. De plus, il ne faut pas utiliser la climatisation à outrance, sous peine de trop solliciter le moteur du véhicule et causer des problèmes techniques.