"Tous les voyants sont au rouge" : les pompiers alertent sur leur manque de moyen face aux incendies

"Annoncés depuis longtemps, les effets du changement climatique sur les populations et les services publics se font connaître cet été à travers l’intensité des feux de forêt. [...] Notre système de sécurité civile, qui permet de limiter plus de 90% des feux à moins de cinq hectares, doit s’adapter de manière durable pour répondre à ce défi", affirment les présidents de fédération dans la tribune. "Tous les voyants sont au rouge. Le changement climatique va s’inscrire dans la durée et nous frapper tous de plus en plus fort. Les moyens doivent s’accroître, c’est une certitude", ajoutent-ils

Pour les signataires,"il est impératif de dégager de nouvelles ressources" pour adapter les "moyens humains et matériels sur l’ensemble du territoire". Parmi les solutions avancées, le doublement de la TSCA qui pourrait permettre de financer plus efficacement les services d'incendie et de secours. "Permettre un doublement de la part de TSCA qui serait à reverser directement aux SDIS permettrait de mieux protéger les Français, sans augmenter les impôts, mais en faisant contribuer des acteurs qui font des économies et continueront d’en faire", assurent-ils.