Passer à l’heure d’été permettrait toujours de faire des économies d’énergie

Une étude suisse de l’Empa, le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, est plus optimiste. Dans leurs travaux publiés en janvier, des chercheurs sont partis du constat que souvent, seules les économies liées à l’éclairage étaient prises en compte pour mesurer les gains réalisés. "De notre point de vue, il est toutefois judicieux de considérer non seulement l'influence sur l'économie d'électricité au niveau de l'éclairage, mais aussi sur la consommation énergétique globale d'un bâtiment", souligne à ce titre l’un des auteurs. Cette étude vient comparer les énergies de chauffage et de climatisation dépensées dans plusieurs bâtiments de sociétés de 15 villes américaines, avec et sans l’heure d’été.

L’originalité de ces travaux est d’avoir intégré les scénarios climatiques futurs et donc le dérèglement climatique. Ils sont arrivés à la conclusion que le passage à l’heure d’été réduisait jusqu’à 6% l’énergie liée à la climatisation d’un immeuble. Cette économie est cependant contrebalancée par une hausse de 4,4% de l’énergie liée au chauffage, lorsque les journées de travail commencent une heure plus tôt. "Mais comme on consomme beaucoup plus d'énergie de refroidissement que de chauffage en été, le changement d'heure a globalement une influence positive sur le bilan énergétique d'un bâtiment", relativisent les chercheurs.