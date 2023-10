Changement d'heure : on a vérifié les idées reçues sur le passage à l'heure d'hiver

"Le changement d'heure provoque une hausse des AVC"

Pire encore, ce bouleversement aurait une incidence sur le nombre d'AVC. C'est presque vrai. En 2008, une étude suédoise publiée dans le New England Journal of Medicine avait effectivement observé l'effet néfaste du changement d'heure sur les maladies cardiaques. Cependant, cette analyse concernait le passage à l'heure d'été, qui intervient au mois de mars, et non pas le passage à l'heure d'hiver. Ainsi, à partir des statistiques du pays entre 1987 et 2006, les chercheurs avaient constaté "une augmentation statistiquement significative du risque de crise cardiaque" dans la semaine suivant le passage à l'heure d'été. "Avancer ou reculer d'une heure, pendant la transition vers l'heure d'été, peut être lié à un risque accru d'accident vasculaire cérébral (AVC)", avaient-ils conclu. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, le risque est même 20% plus élevé. Attention toutefois sur le lien de cause à effet, qui n'a pas été prouvé à ce jour. Toujours dans son rapport en 2017 à partir de l'analyse d'un corpus d'études, la Commission soulignait que "les éléments de preuve concernant les effets globaux sur la santé ne sont pas concluants".

"Les piétons sont plus en danger"

Avec la nuit qui tombe plus tôt, les piétons sont forcément moins visibles. Et plus vulnérables. D'ailleurs, la mortalité routière des piétons "atteint son maximum" dans la saison hivernale, comme le relève la Sécurité routière, puisque près de la moitié des piétons tués chaque année le sont "sur les quatre mois d'octobre à janvier". Un phénomène qui s'explique par l'accidentalité de Noël et du Nouvel An, mais aussi par le passage à l'heure d'hiver. Alors qu'il fait plus sombre lors du retour à la maison, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr) constate un "sur-risque d'accident piéton". "Entre 17h et 19h, dans un contexte de circulation dense, il fait tout à coup plus sombre au moment des sorties d'école et du travail", confirme la Sécurité routière. Si bien que chaque année, le changement d'heure s'accompagne d'une hausse de 42% de victimes parmi les piétons entre 17h et 19h dans les jours qui suivent. Les Français en sont d'ailleurs majoritairement conscients. Trois Français sur quatre envisagent de renforcer leur vigilance sur la voirie, selon une récente enquête de Toluna-Harris Interactive pour Assurance prévention.