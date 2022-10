Changement d'heure 2022 : la Sécurité routière alerte sur le risque d'accidents

Heure d'hiver, attention danger. Avant le changement d'heure 2022, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, la Sécurité routière rappelle l'importance d'être bien visible sur la voie publique quand la nuit tombe plus tôt. Chaque année, un pic d'accidentalité est observé le week-end suivant la mise en place du changement d'heure.

"La Sécurité routière rappelle aux piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, l’importance de se rendre visible, et invite les automobilistes à redoubler de vigilance vis-à-vis de ces usagers vulnérables", écrit l'organisme dans un communiqué.

Et pour cause : le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de manière récurrente de 42% en novembre, par rapport au mois d'octobre, selon des données de l'ONISR recueillies entre 2015 et 2019. "Dans les phares d’une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu’ils sont vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s’arrêter sur sol sec (38 mètres sur sol mouillé). Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres", a martelé la Sécurité routière.