Changement d'heure : six questions pour remettre les pendules à l'heure d'hiver

Vrai... mais pas tout de suite, rassurez-vous. Les modifications saisonnières de l'heure sont évidemment anticipées par les compagnies aériennes et par l'aviation civile. Ce qui inquiète les professionnels du secteur, c'est le jour où le changement sera définitivement abandonné. L'attribution des créneaux - pour le décollage, l'emprunt des couloirs de vol, l’atterrissage et le temps que l'appareil passe au sol - fait l'objet d'une demande préalable et attribuée deux fois par an lors de grandes conférences réunissant les représentants de toutes les compagnies internationales.

Ainsi, il est impossible de décider de l'abandon de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver sans chambouler tout ce rouage complexe. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un vol Paris-Séoul. L'avion quitte la France à 22h30, heure d'été, pour atterrir en Corée du Sud à 17h30, heure locale. Si l'heure d'été est finalement abandonnée au profit de l'heure d'hiver, l'avion quittera Paris toujours à 22h30, mais arrivera désormais à Séoul à 16h30. Or, la compagnie ne disposera pas de ce créneau pour atterrir une heure plus tôt, heure locale.

Seule solution : les Européens devront s'accorder au moins 6 mois à un an en amont sur la fin du changement d'heure. Le pire des scénarios serait que chaque pays de l'Union opte pour une heure différente : ceux restant à l'heure d'hiver et ceux à l'heure d'été.