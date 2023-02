Chartres, Orléans... bientôt la fin des entrées de villes "moches" et à l'abandon ?

Le fil conducteur de ce second volet portera sur la transition énergétique, tandis que les quartiers Gare feront par ailleurs l'objet d'un travail approfondi.

Pour l'heure, 234 villes sont déjà membres du plan qui a permis, jusqu'ici, d'augmenter de 15% la fréquentation des villes moyennes concernées. Parmi elles, 45 villes se sont portées volontaires pour être pilotes. Outre Nevers, Orléans et Chartres font notamment partie de la liste. Au total, cinq milliards d'euros vont être investis pour mener à bien cette deuxième phase lancée ce lundi et qui s'échelonnera jusqu'en 2026. Une somme qui vient s'ajouter aux six milliards déjà investis entre 2018 et 2022.