Chasse : 8 Français sur 10 favorables à une interdiction le dimanche

Les habitants de l'Hexagone ne veulent plus de la chasse le dimanche et le font savoir. Dans un sondage Ifop* réalisé pour sept associations de protection de la nature (l’ASPAS, FNE, Humanité et Biodiversité, la LPO, la SFEPM, la SHF et la SNPN), 78% des Français se disent favorables à ce que le dimanche devienne, légalement, un jour non chassé.