Pas plus d'accident de chasse le dimanche que les autres jours, vraiment ? On a vérifié

Selon l'Office français de la biodiversité, 90 accidents ont été recensés lors de la saison 2021/2022. Parmi ces "blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse", huit ont été mortelles, dont deux avec des victimes non-chasseurs, précise l'agence chargée de la protection et la restauration de la biodiversité en France. L'office national ne précise toutefois pas dans ce document quels sont les jours les plus accidentogènes.

Nous nous sommes donc tournés vers les chiffres du collectif "Un jour un chasseur", créé par des bénévoles après la mort de leur ami, touché par un tir. Auprès de TF1info, le collectif expliquait en octobre dernier "s'appuyer sur une revue de presse" pour fournir des chiffres sur la question. Il s'agit dès lors des "accidents de chasse suffisamment graves pour faire l'objet d'un article de presse", relevait-il. Or, selon cette revue de presse, sur les quatre accidents mortels ayant fait l'objet d'un article de presse lors de la saison de chasse 2022-2023, quatre sont survenus un dimanche. Et "sur les 83 accidents et incidents de chasse relayés par la presse" pendant cette même saison, "57 ont eu lieu le week-end, dont 39 le dimanche". Soit, près de 69% d'accidents le dimanche. Si le collectif précisait auprès de TF1info que cette liste n'était pas "exhaustive", elle constitue toutefois "une bonne base" pour rendre compte des incidents impliquant des chasseurs durant leur activité.