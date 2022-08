Chasse : les subventions en très forte hausse depuis 2017, les écologistes scandalisés

L'avantage accordé aux permis de chasse a attiré un plus grand nombre de licenciés de la FNC, avec des conséquences financières visibles : les revenus de l'organisation ont atteint 28 millions d'euros en 2020 et 2021, contre 11 millions en moyenne les années précédentes, détaille le quotidien. "Il y a eu beaucoup trop de cadeaux", dénonce Matthieu Orphelin, auprès du quotidien, qui appelle le gouvernement à "rééquilibrer les choses", et à arrêter "de dire oui à toutes leurs demandes, en particulier sur les chasses traditionnelles".