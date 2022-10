Chasses traditionnelles à l'alouette : les nouvelles autorisations suspendues par la justice

Le juge des référés du Conseil d'État, saisi en urgence par les défenseurs de la nature, a suspendu vendredi les nouveaux arrêtés gouvernementaux autorisant, dans plusieurs départements du sud-ouest, des formes traditionnelles de chasse de l'alouette des champs. À l'aide de cages et de filets appelés "pantes", dans les départements de la Gironde, des Landes, du

Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la période "du 1er octobre au 20 novembre". Et, sur la même période, grâce à des cages, ("matoles"), dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne.