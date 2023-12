Comment faire le deuil de mon animal de compagnie ?

Les animaux de compagnie, quels qu’ils soient, sont des “bêtes à chagrin”, dit-on familièrement parfois. Derrière cette expression populaire, se cache une réalité incontestable : la mort soudaine de son animal peut être difficile à accepter. Voici quelques conseils pour vous aider à surmonter cette épreuve.

Les Français sont profondément attachés à leurs animaux de compagnie. D’après une enquête Ipsos publiée en 2023, 97 % des sondés déclarent ressentir un attachement profond pour leur animal domestique, 68 % allant même jusqu'à le considérer comme un membre à part entière de leur famille. Lorsqu'un chat ou un chien vient à mourir, c’est parfois toute une famille qui doit affronter l’épreuve du deuil. Ce lien indéfectible qui unit l’animal aux êtres humains, l’alpiniste et écrivain Cédric Sapin-Defour l’a parfaitement retranscrit dans son récit "Son odeur après la pluie".

Dans ce roman fusionnel sorti en mars 2023, l’auteur décrit son long chemin de reconstruction après la mort d’Ubac, un bouvier bernois, avec lequel il a partagé "13 ans de vie commune". Plus que des animaux de compagnie, les animaux domestiques sont des compagnons fidèles, des confidents affectueux, un réconfort dans les moments difficiles ou encore un excellent remède contre l’isolement des séniors. Peu importe les raisons qui nous lient à un animal, sa mort, qu’elle soit brutale ou attendue, déstabilise les propriétaires qui ne savent pas toujours comment se remettre de leur chagrin. Voici les étapes à franchir pour aider à faire son deuil.

Que faire du corps de son animal après sa mort ?

En France, on dénombre près de 80 millions d’animaux de compagnie, ce qui fait de l’Hexagone le troisième pays où l’on compte le plus de chiens et de chats en Europe, soutient un sondage de l’entreprise Kantar repris par la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux (Facco). Lorsque ces petites boules de poils viennent à s’éteindre, il faut d’abord décider que faire de sa dépouille. Deux options s’offrent ainsi aux propriétaires : l'inhumation ou la crémation. D’après l’article 98 du Règlement sanitaire, il est strictement interdit de déposer les cadavres d’animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagères, ainsi que de les jeter dans les cours d’eau, les carrières et les terrains vagues. Il est important de bien réfléchir à ces différentes possibilités, de peser le pour et le contre, pour pouvoir ensuite commencer le processus de deuil, qui peut durer plus ou moins longtemps selon les cas. Les liens sont souvent si forts que certains vivent un deuil analogue à celui que l’on vit lors de la perte d’un membre de sa famille.

Comment entretenir et honorer sa mémoire ?

Une fois cette douloureuse étape franchie, il vous faudra dire au revoir à votre animal. Pour entretenir son souvenir, chacun y va de son petit rituel. Pour certains, ce sera un arbre planté dans le jardin, pour d’autres, des photos, ou encore une lettre et des dessins réalisés par les enfants que vous pourrez placer dans sa boite funéraire. Lorsque le manque vous submerge, il est important de verbaliser ses émotions. Après dix ou quinze ans en compagnie d’un animal, il est normal de ressentir un vide immense, de la colère, voire de la culpabilité de ne pas avoir pu détecter son mal-être plus tôt ou de l’avoir laissé sortir, sans quoi il ne se serait peut-être pas fait renverser. Tous ces sentiments sont normaux et constituent une étape habituelle du deuil.

Faut-il racheter tout de suite un autre animal de compagnie ?

Pour soulager cette peine immense, certains ont aussitôt le réflexe de remplacer l’animal décédé par un nouveau compagnon, comme un transfert inconscient. Cette idée ne serait pas la plus judicieuse d’après la Fondation 30 millions d’amis, qui rappelle qu’on ne remplace jamais vraiment un animal qui a partagé notre quotidien pendant des années durant. "Il faut être vigilant à ne pas demander à son nouveau compagnon d’être à l’image de celui qu’on a perdu : il a besoin d’exister par lui-même, et non en référence constante à l’autre disparu", souligne le vétérinaire Frantz Cappé dans son livre "Mon chat, mon chien va partir". Si vous avez besoin de parler de votre animal défunt, la Fondation met à disposition des propriétaires l’espace en-mémoire-de-mon ami, sur lequel vous pouvez partager des photos et des messages pour rendre hommage à vos amis disparus et recevoir du soutien d’autres internautes qui traversent des situations similaires.