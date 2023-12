Comment faire adopter les chatons d'une portée ?

La chatte peut avoir trois à quatre portées par an et une moyenne de quatre chatons par portée. Elle atteint la puberté à environ six mois et on a donc vite fait de se trouver avec une portée de chatons. Tous les faire adopter rapidement n'est pas une mince affaire, mais nous avons les astuces.

Votre minette a donné naissance à une ribambelle de chatons mignons ? Rares sont les personnes qui souhaitent ou sont en capacité de garder toute la portée. À moins qu’ils soient des chats de race dont vous faites l'élevage professionnel, vous devrez faire preuve de persévérance et d'innovation pour les faire adopter. On a donc fait le tour des meilleures astuces qui font craquer les futurs propriétaires, sans oublier le cadre légal à connaître.

À quel âge donner les chatons ?

À huit ou neuf semaines, les chatons seront sevrés. Cela signifie qu'ils cessent de téter leur mère et qu'ils commencent à prendre leur indépendance. Ne pas attendre le sevrage pour les séparer expose le jeune chat à des troubles du comportement qui perdurent toute sa vie, avec des problèmes de socialisation, d'anxiété, d'agressivité… Deux mois est donc l'âge idéal pour faire adopter vos chatons.

Que dit la loi française sur l'adoption du chaton ?

On pense souvent, à tort, qu'il suffit de publier une courte annonce et de trouver un propriétaire pour donner le chaton alors que même le don est encadré par la loi. Si vous avez une seule femelle reproductrice et pas plus d'une portée par an à donner, vous n'êtes pas considéré comme un éleveur et les démarches sont restreintes. Toutefois, votre annonce doit préciser explicitement que vous êtes un particulier et qu'il s'agit d'une cession à titre gratuit, conformément à l'article L214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Le texte stipule également que l'animal doit être identifié au registre national (I-CAD) par une puce électronique. Comme il est rare de pucer un chaton de deux mois, vous devrez préciser que l'acte (obligatoire avant les sept mois de l'animal) sera ultérieurement à la charge du nouveau propriétaire.

Enfin, le sevrage prive le chaton des anticorps diffusés dans le lait maternel, ce qui le fragilise et l'expose à de nombreuses maladies (coryza, typhus…). Il est donc indispensable de le faire vacciner et d'établir son carnet de santé chez le vétérinaire avant l'adoption. Dans l'annonce, vous devez le mentionner et éventuellement mettre les frais à la charge du futur propriétaire, factures à l'appui.

Comment donner gratuitement des chatons : quatre solutions

La première étape est d'en parler autour de vous. Par le bouche-à-oreille, faites savoir à votre entourage que vous avez des chatons à donner : famille, amis, collègues de travail, membres de votre club de sport… N'hésitez pas à envoyer quelques photos de vos adorables boules de poils pour faire craquer vos proches et dites-leur de passer le mot à leur tour !

Ensuite, élargissez le cercle en publiant sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec les infos concernant le chaton (âge, sexe, apparence ou race, caractère…) et de belles photos. Outre votre fil d'actualité personnel, vous y trouverez de nombreux groupes spécialisés et des associations qui publient les annonces des particuliers.

Si personne ne mord à l'hameçon, vous pourrez imprimer des annonces avec photos et les afficher chez les commerçants du quartier, les praticiens (vétérinaire, médecin, dentiste…), etc.

Enfin, les sites spécialisés comme Le Bon Coin autorisent les annonces de dons d'animaux, à condition qu'elles répondent aux critères légaux stricts.

Donner un chaton de race

Le vrai chat de race est un chat inscrit au LOOF (Livre des Origines Félines), avec un pedigree. Pour avoir le droit de mentionner que le chaton est de race dans l'annonce, vous devez entamer un processus d'inscription officielle au LOOF et être en mesure de prouver le pedigree des parents. Sinon, vous pouvez préciser que le chaton est de "type race X" ou "d'apparence race X".