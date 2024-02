Chat glouton : comment l'empêcher de manger trop vite ?

La gloutonnerie est fréquente chez nos chats de compagnie. Ce trouble du comportement alimentaire peut avoir des causes physiques ou psychologiques. Afin de limiter les conséquences néfastes de la gloutonnerie du chat, plusieurs astuces sont possibles.

Votre chat se jette sur sa gamelle et engloutit son contenu en moins de temps qu'il n'en faut pour le servir ? Lorsqu'elle dure dans le temps, la gloutonnerie augmente les risques de surpoids et de maladies. Voici ses causes, ses conséquences et des astuces pour contraindre votre félin domestique à manger moins vite.

Pourquoi mon chat mange-t-il trop vite ?

À l'état sauvage, le chat est en concurrence avec ses congénères et d'autres prédateurs de la chaîne alimentaire. S'il ne se dépêche pas de manger sa proie, cette dernière fera rapidement le festin d'un autre. Selon la période de l'année, les proies peuvent être abondantes ou se faire plus rares et le chat peut alors connaître une phase de disette. Si votre chat est en concurrence avec les autres animaux de la maison (autres chats ou chiens), cet instinct naturel refait surface. Il mangera davantage et plus vite pour empêcher les autres de lui voler sa nourriture.

On retrouve aussi ce comportement empressé chez les animaux qui ont subi de mauvais traitements, ont été affamés et/ou abandonnés. Le proverbe "chat échaudé craint l'eau froide" s'applique à l'alimentation : par crainte de manquer à nouveau, le félin préfère se gaver, au cas où.

Par ailleurs, ce trouble du comportement alimentaire cache parfois un trouble neurologique ou une maladie qui altère la sensation de satiété comme le diabète ou l'hyperthyroïdie. Le chat semble avoir toujours faim et n'être jamais rassasié.

Enfin, la gloutonnerie modérée est courante chez les chats stérilisés, les chatons en pleine croissance (entre deux et six mois) et les félins qui s'ennuient.

Pourquoi faut-il contrôler la gloutonnerie du chat ?

Même s'il a une activité physique normale, le chat glouton aura tendance à l'embonpoint, en raison d'une quantité de nourriture ingérée supérieure à ses besoins nutritionnels. Malheureusement, le surpoids est une porte ouverte à différentes pathologies comme le diabète, l'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque.

De plus, manger trop vite entraîne des troubles digestifs, avec des risques de douleurs abdominales, de dérèglement du transit, d'acidités, de régurgitations…

Comment réguler un chat glouton ?

Naturellement, le chat fait plusieurs micro-repas au cours de la journée et laisse toujours une petite réserve de nourriture. Il mange quelques croquettes entre dix et quinze fois par jour. Si votre matou ne parvient pas à se réguler lui-même et dévore le contenu de sa gamelle en une fois, essayez de fractionner sa ration quotidienne en deux, trois ou quatre portions selon vos disponibilités. Vous pouvez aussi le servir dans une gamelle anti-glouton, dont les reliefs empêchent l'animal d'engloutir la ration et l'obligent à manger les croquettes une par une. Le distributeur de croquettes intelligent est une bonne alternative en délivrant une ration précise à l'heure prédéfinie. Selon le modèle, on peut en programmer facilement plusieurs dans la journée et même piloter l'appareil à distance.

Enfin, si la gloutonnerie est liée à la concurrence entre animaux du foyer, n'hésitez pas à les séparer au moment des repas. Plus serein, le chat se régule progressivement sur la quantité ingérée.