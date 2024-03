Chat norvégien : les cinq choses à connaître avant d’adopter

Facilement reconnaissable à son pelage épais et son intrépidité, le chat norvégien possède des besoins spécifiques propres à son caractère. Aussi appelé chat des forêts norvégiennes, cette race de grande taille ressemble au Maine Coon tout en restant moins connue. Avant d’adopter cet animal de compagnie, il est préférable de connaître ses spécificités afin de lui offrir un environnement adapté.

Depuis le début des années 1980, les Norvégiens ont investi nos intérieurs. Et pourtant, ils ont bien failli disparaître comme le rapporte Le livre officiel des origines félines (LOOF). Très ancienne, cette race de chats déjà présente à l’époque des Vikings a fait l’objet d’un élevage dans les années 1930 avant de tomber dans l’oubli. Grâce à l’association de passionnés "Norwegian National Association of Pedigree Cats", la race a été reconnue en 1976. Elle trouve désormais ses adeptes parmi les amoureux des félins. Mais avant de se laisser séduire par les grands yeux en amande du Norvégien, il vaut mieux être certain d’avoir les capacités de l’accueillir comme il se doit.

Un chat actif à l’esprit vif

Actif, joueur, explorateur… le chat norvégien a une personnalité plutôt aventureuse. Loin d’être plan-plan, cette race de chats se démarque par son dynamisme. Idéalement, on adopte ce matou lorsqu’on dispose d’un jardin sécurisé. Cet animal domestique se plaît à l’extérieur. Toutefois, vous pouvez accueillir un Norvégien dans votre appartement à condition de lui proposer suffisamment d’espace et de stimulations. Parce qu’il a besoin de grimper et de se dépenser, l’arbre à chats reste indispensable au même titre que les balles, jouets interactifs et autres divertissements. Quant à la promenade en laisse, elle s’avère une alternative au manque de jardin.

Une race robuste mais sujette à une maladie mortelle

Moins grand que le Main Coon, le Norvégien n’en reste pas moins imposant. Son corps musclé lui confère une apparence forte et puissante. Des différences existent entre les femelles et les mâles, mais en général, cet animal pèse entre quatre et dix kilos et mesure jusqu’à 45 cm au garrot.

Doté d’une bonne santé, votre chat peut vivre entre douze et quinze ans sauf s’il est atteint de la glycogénose de type IV. Cette maladie héréditaire concerne les chatons les plus fragiles de la race. En empêchant le métabolisme des glucides, elle se manifeste par des signes cliniques comme la léthargie, la perte de poids et les faiblesses musculaires avant de conduire à la mort.

Les Norvégiens, des chats qui aiment la compagnie

Ne vous fiez pas à son aspect un peu sauvage. D’apparence peu avenante, ce chat est en réalité une crème tant avec les adultes qu’en compagnie des enfants. Doux, affectueux et câlin, il fait le bonheur des familles adoptantes. Très sociable, ce matou s’attache énormément à ses maîtres. Et de manière générale, il aime interagir avec les gens. D’ailleurs, il trouve facilement sa place au sein d’un foyer. Si vous avez l’habitude de vous absenter régulièrement, il est conseillé d'adopter deux chats afin qu’ils puissent se tenir mutuellement compagnie.

Pourquoi faut-il toiletter régulièrement votre chat norvégien ?

Épaisse et luxuriante, la robe de ce chat nécessite un entretien régulier. Afin d’éviter les nœuds et garder une belle fourrure, on brosse le pelage une fois par semaine et davantage en période de mue. Chez les Norvégiens, on trouve une grande variété de robes allant du noir au blanc en passant par le tigré, l’argenté, le roux, le bleu, l’ambre, etc. Mais quelle que soit la couleur, attendez-vous à redoubler de patience au moment du brossage, car le pelage de ce chat est double : il se compose d’un sous-poil laineux recouvert d’une fourrure d’apparence imperméable et lustrée.

Le prix que coûte un chat Norvégien

Difficile à déterminer, le prix varie en fonction de l’âge, de l’élevage, du pedigree ainsi que du sexe du chat. Néanmoins, tout le monde ne peut pas se permettre d’adopter un Norvégien, car il faut compter entre 700 et 1000 euros pour un chaton. Les prix peuvent s’envoler jusqu’à 3000 euros en cas d’excellente lignée.