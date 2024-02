Chat sacré de Birmanie : tout ce que vous devez savoir avant de l'adopter

Le chat sacré de Birmanie est un magnifique félin qu'on rêverait tous d'avoir à la maison. Son excellent caractère fait de lui le compagnon parfait. C'est un chat-chien extrêmement affectueux, en demande d'attention constante.

Si vous aimez les chats qui ont de la présence et savent témoigner leur affection, le Sacré de Birmanie est fait pour vous ! Il déborde de qualités et d'attraits physiques au point de faire craquer celui ou celle qui hésiterait encore à l'adopter.

Le Sacré de Birmanie : un chat légendaire à la beauté remarquable

D'après la fiche du LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), une belle légende entoure les origines du Sacré de Birmanie. Après la mort tragique d'un moine Khmer, son chat, Sinh, aurait prié la déesse Tsun-Kyan-Kse de ressusciter son maître adoré. Elle n'aurait pas rendu la vie au moine, mais transformé le chat blanc aux yeux jaunes en un félin couleur or, avec des pattes brunes aux extrémités blanches comme la neige et des yeux d'un bleu pénétrant. Tous les chats du temple auraient alors reçu la même nouvelle apparence. Plus réaliste, l'Histoire rapporte la création du Sacré de Birmanie dans les années 1920 en France par le croisement d'un Siamois à pattes blanches et d'un Persan.

Depuis ces premiers chats birmans seal point, d'autres couleurs se sont développées au fil des décennies et on trouve aujourd'hui des colourpoint, blue point, chocolate point, red point, tabby, silver, lilac point… La règle : des pattes, une queue, des oreilles et un museau plus foncés que le corps, mais des extrémités de patte d'un blanc immaculé. Le Sacré de Birmanie arbore une douce fourrure touffue doublée d'un sous-poil fin. Il ressemble donc à une belle peluche, bien qu'il ait tout de même de la personnalité.

Les qualités et défauts du Sacré de Birmanie : pourquoi c'est un chat facile à vivre ?

Le chat birman fait presque un sans-faute, tant dans son apparence physique élégante que dans son caractère calme et affectueux. En effet, ce félin est un excellent compagnon pour les amoureux des chats de tout âge. Il s'entend aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants et même avec les autres animaux domestiques. Ce "chat-chien" adore la compagnie des humains et n'hésite donc pas à suivre ses maîtres pièce par pièce. Néanmoins, cette affection débordante le rend un peu pot-de-colle et il peut en devenir agaçant si vous n'avez pas envie de tout partager avec votre félin.

Il s'accommode très bien de la vie en appartement si vous avez du temps à lui consacrer au quotidien, mais il apprécie aussi se promener dans le jardin d'une maison, explorer et chasser. D'un calme impérial, le Sacré de Birmanie aime également jouer à ses heures et vous surprendra par sa dextérité sur les parcours d'agilité que vous installerez pour lui. Tant que vous vous occupez de lui, il est heureux !

Même s'il est généralement peu bavard, le chat birman sait réclamer votre attention et sa nourriture. Doté d'une durée de vie confortable (14 à 17 ans en moyenne), il est résistant, bien qu'une prédisposition aux faiblesses rénales puisse causer des troubles avec l'âge. Enfin, malgré une fourrure bien fournie, il n'a besoin que de peu d'entretien et un brossage hebdomadaire suffit donc à maintenir ses poils propres et brillants.