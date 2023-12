Cheminée : les bûches de ramonage peuvent-elles remplacer un ramonage classique ?

Une cheminée est un équipement qui doit être entretenu. La bûche de ramonage est une technique qui permet de nettoyer le conduit de fumée. Il s'agit d'une technique peu connue, mais qui tend à se répandre.

Avoir une cheminée dans sa maison procure une ambiance agréable et chaleureuse. Elle nous réconforte et nous réchauffe pendant les journées d'hiver. Cependant, cet équipement peut être un danger pour les habitants du logement si elle est mal entretenue. Un conduit mal nettoyé peut provoquer des accidents tels que des intoxications au monoxyde de carbone ou encore des incendies. Pour les éviter, vous pouvez utiliser des bûches de ramonage, un procédé qui se répand de plus en plus en France.

Qu'est-ce qu'une bûche de ramonage ?

Semblable à une bûche de bois classique, il s'agit d'une bûche fabriquée à partir de sciure de bois compactée et de sels minéraux métalliques, des principes qui s'activent sous la chaleur. Quand les bûches de ramonages brûlent, elles dégagent des produits chimiques qui vont décoller le goudron et la suie collée sur les parois de la cheminée et ramoner les conduits de fumée. Elles sont vendues entre 15 et 30 euros dans les grandes surfaces ou dans les magasins de bricolage.

Comment fonctionnent les bûches de ramonage ?

Cette technique ne demande que très peu d'effort. Il suffit les poser dans le poêle et d'allumer un feu, comme un feu classique. En quelques instants, la bûche de ramonage va désencrasser le conduit ce qui permettra un tirage optimal de la cheminée et donc, moins de combustible pour chauffer votre intérieur.

Les bûches de ramonage pour un nettoyage d'appoint

Ce procédé chimique ne vaut pas un nettoyage complet de la cheminée. En effet, une bûche ne permet qu'un entretien rudimentaire et de n'enlever qu'une partie des gros déchets. En cas d'obstruction, les bûches ne sont d'aucune efficacité. Par ailleurs, elles ne remplacent pas le ramonage mécanique obligatoire par un professionnel qualifié. Chaque propriétaire doit faire ramoner sa cheminée deux fois par an. À la fin de son opération, le ramoneur délivre un certificat. Il arrive que certaines bûches de ramonage soient vendues avec ce même type de certificat. Toutefois, il faut savoir qu'ils n'ont aucune valeur pour les assurances, ni aux yeux de la loi.