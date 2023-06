Chenilles processionnaires : 5 astuces pour s'en débarrasser naturellement

Nuisible pour les arbres, elle s'attaque aux choux, salades et rosiers. La chenille processionnaire est aussi dangereuse pour l'homme et nos animaux de compagnie. Leurs poils urticants peuvent provoquer des allergies et dans le pire des cas de graves nécroses. Si vous remarquez des nids en fil de soie sur vos arbres, vous êtes sans aucun doute en présence de chenilles. Il existe des astuces pour les éloigner et protéger votre jardin.