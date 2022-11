Chèque-énergie spécial fioul : ce qu'il vous faut savoir pour en bénéficier

Le versement de l'aide se fera en fonction du revenu de chaque personne dans votre ménage. Pour rappel, le ménage représente l'ensemble des personnes qui partagent un même logement. Sera donc pris en compte le revenu fiscal de référence (RFR) déclaré en 2020 par chaque individu qui compose un même foyer. Pour faire partie des 1,4 million de foyers éligibles à cette aide, cet indicateur doit être strictement inférieur à 20.000 euros. Les ménages ayant déclaré entre 10.800 et 20.000 euros par an pourront bénéficier d'un chèque de 100 euros, contre 200 euros pour les ménages les plus modestes, qui se situent sous la barre de 10.800 euros par an et par unité de consommation.