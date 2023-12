Cinq infos à connaître avant d'adopter un labrador

Le Labrador est le chien de race le plus adopté en France selon l'I-CAD. On apprécie ce chien de famille pour ses nombreuses qualités. La race et l'éducation qu'il reçoit influencent grandement son caractère.

Vous souhaitez adopter un chien ? Parmi les 300 à 400 races recensées ou en cours de recensement dans le monde, le Labrador est le plus aimé. On vous dit tout sur son caractère et son comportement général, ses qualités et ses défauts. Bien sûr, ces éléments restent des généralités et il y a toujours des exceptions.

Le Labrador : un chien intelligent au caractère doux et joueur

Également connu sous le nom de Labrador Retriever, ce chien facile à vivre est idéal pour une famille à la campagne. Très sociable, il adore la compagnie des humains et fait preuve d'une grande patience avec les enfants ou les autres animaux du foyer. Cela le rend aussi fortement dépendant de ses maîtres.

Le Labrador est toujours partant pour des activités en extérieur. Même si ce n'est pas un grand sportif, il aime la promenade et la baignade en mer, à la rivière et à la piscine. De plus, il est réputé pour sa grande intelligence dans l'apprentissage des ordres, des tours et de tous les jeux que vous voudrez partager avec lui. En effet, le Labrador est très affectif : il veut faire plaisir à ses maîtres et il est prêt à se plier à vos envies pour y parvenir. Avec une récompense à la clé, on peut donc lui apprendre beaucoup de mots et réussir rapidement son éducation.

Grâce à son caractère docile et sa dévotion sans faille, le Labrador est le chien d'assistance parfait, mais aussi une race appréciée pour le sauvetage en mer.

Qualités et défauts du Labrador : pourquoi faut-il une bonne éducation ?

Tous les traits de caractère énoncés ci-dessus sont très appréciés des propriétaires de chiens. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le Labrador soit la race la plus adoptée en France. Le registre national de l'I-CAD en a recensé 461 689 inscrits au Livre des Origines Français (le LOF) dans son Baromètre 2022. Toutefois, ils ont leur petit revers de médaille si l'animal reçoit une éducation insuffisante ou inappropriée.

Très affectueux, le Labrador supporte mal d'être seul ou mis de côté. Si vous le délaissez, il ne manquera pas de se rappeler à vous et peut même devenir destructeur. N'oublions pas qu'il pèse une trentaine de kilos pour une hauteur au garrot de 52 à 60 cm (les femelles sont légèrement plus petites que les mâles) et qu'il faut en garder le contrôle.

S'il a une réputation bien ancrée de chien adorable avec les enfants, vous devez aussi garder en tête qu'il reste un animal et qu'il peut avoir des réactions inattendues s'il est agacé ou si on lui fait mal. Une morsure peut toujours arriver, même chez les chiens connus pour être gentils. Par ailleurs, le Labrador est si sociable et affectueux qu'il est capable de faire la fête à tout le monde et donc de laisser entrer un intrus sur votre terrain sans sonner l'alarme.

Gourmand et moyennement sportif, il est prédisposé à l'embonpoint et à l'obésité, mais aussi à la torsion gastrique. Le Labrador peut devenir glouton et il faut maîtriser ses prises de nourriture, par exemple en divisant sa ration quotidienne en deux repas et/ou en achetant une gamelle anti-glouton. Ce chien a besoin d'exercice, ne serait-ce qu'en courant et jouant dans le jardin tous les jours. Si vous l'adoptez en appartement, vous devrez l'emmener promener très souvent pour éviter son empâtement. Cela réduira les risques de dysplasie de la hanche et/ou du coude à laquelle la race est également prédisposée.

Enfin, le pelage ras du Labrador est très facile à entretenir. Seules les périodes de mue demandent un entretien minutieux avec un brossage quotidien, car il perd un grand nombre de poils.